«Le salaire, ce n’est pas tout», selon la présidente du syndicat des employés de la SAQ

La présidente du syndicat des employés de la SAQ a évoqué un problème de rétention de main-d’œuvre en répondant aux informations du Journal qui révélait cette semaine que le salaire minimum des employés de la société d’État passera à 20,46 $/heure.

«Il y a environ 700 départs par année sur 5500 employés, donc près de 15 %. Il n’y a pas beaucoup d’heures, de la précarité. Le salaire, ce n’est pas tout, a dit Katia Lelièvre en entrevue au TVA Nouvelles. Cela prend 12 ans avant d’avoir un poste régulier. Les gens sont à temps partiel très longtemps sans garantie d’heures.»

Mme Lelièvre a expliqué que l’échelle de travail d’un caissier-vendeur va au-delà de ce que la clientèle peut observer en magasin, nommant en exemple la réception de marchandises ou les nombreuses formations.

À la suite d’informations diffusées, comme celles du Journal jeudi, la présidente du syndicat a admis que des employés pouvaient entendre des critiques de la population en succursale.

«C’est facile de dire que l’autre a mieux quand on n’est pas venu faire son travail», a dit Mme Lelièvre, expliquant du même coup qu’on ne pouvait pas comparer directement les différents corps de travail.

«Ce qui est dommage pour la fonction publique, entre autres pour les préposés aux bénéficiaires et les infirmières, c’est qu’ils sont régis par les services essentiels et, souvent, le gouvernement leur passe des lois. Ça leur fait perdre leur rapport de force. J’espère que la population va se rendre compte que si on veut que ces gens prennent soin correctement de nos enfants et de nos aînés, il faut les rétribuer convenablement.»

Plus d’informations à venir

Mme Lelièvre a indiqué que Le Journal n’avait pas révélé toutes les informations puisque l’entente sera d’abord présentée aux différentes instances du syndicat lors d’assemblées dans les différentes régions du Québec.

Pour conclure une entente de principe avec la direction de la SAQ, le syndicat des employés de magasins et de bureau a dû négocier pendant 23 mois alors que 10 jours de grève ont été nécessaires.

Si tout se déroule comme prévu, le syndicat prévoit obtenir les résultats des votes de ses membres autour du 22 février et ratifier la nouvelle collective à la fin mars 2019.