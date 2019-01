Le vent dans les voiles... et dans les cheveux

SAN JOSE | Plus les années passent et plus la journée des médias précédant le week-end des étoiles ressemble à celle qui annonce le Super Bowl. Chaque journaliste essaie de trouver l’angle qui le distinguera de la compétition. Parfois, c’est du sérieux, d’autre fois, un peu moins.

Jeudi soir au City National Civic Auditorium de San Jose, on pouvait croiser une journaliste se promenant avec une figurine bobblehead de Drew Doughty, sur laquelle le défenseur des Kings porte un chapeau de cowboy et un foulard rouge. Son mandat ? Demander aux adversaires de Doughty de donner leur avis sur l’allure de la statuette.

Une autre avait choisi de proposer une chronique capillaire sur la baisse de popularité de la coupe Longueuil dans la LNH...

« Est-ce que tu essaies de t’en faire pousser une ? » a demandé la collègue à Thomas Chabot.

À peine débarqué de l’avion, le défenseur des Sénateurs, qui avait encore sa tuque dans ses poches, a paru un peu ébranlé par la question.

« Pas vraiment, non. D’ailleurs, je n’ai jamais songé à en porter une. Je ne sais pas si je dois recevoir la question comme un compliment », a-t-il répondu, prenant tout de même soin de préciser que ce type de coupe convient plutôt à Ryan Dzingel, son coéquipier à Ottawa.

Belle éclosion

Ce n’est sans doute pas ce à quoi le Beauceron s’attendait lorsque ses coéquipiers chez les Sénateurs lui ont conseillé de profiter de chaque moment de ce week-end.

« C’est assez spécial. Je ne m’attendais pas à vivre cette expérience aussi rapidement. Je vais en profiter au maximum. Ma famille est ici. Ce sera une belle fin de semaine », a-t-il déclaré au Journal de Montréal et à LNH.com.

Chabot dispute seulement sa deuxième saison dans le circuit Bettman. Ça ne l’empêche pas d’avoir le vent dans les voiles. Ses 39 points et ses 10 buts le placent au septième rang dans chacune de ces colonnes chez les défenseurs.

En 42 matchs, il a déjà surpassé les 25 points qu’il avait récoltés en 63 matchs l’hiver dernier. Une belle éclosion.

En fait, Chabot est l’une des rares belles histoires des représentants de la capitale fédérale dans cette saison de misère où l’équipe croupit au 31e et dernier rang de la LNH.

Dans la peau d’un partisan

Non, il n’a certainement pas volé cette sélection. Bien qu’il ait été choisi pour ce qu’il a accompli depuis le début de la campagne, l’athlète de 21 ans reconnaît qu’il sautera sur la patinoire du SAP Center avec les yeux d’un gamin.

« Les joueurs qui sont ici, je les ai regardés à la télévision. Je suis un admirateur de plusieurs d’entre eux. Simplement d’avoir la chance de passer la fin de semaine avec eux, de les côtoyer dans leur quotidien, ce sera spécial », a-t-il admis.

D’ailleurs, le partisan en lui ne ratera pas l’occasion de garder un souvenir de son week-end.

« J’aimerais ramener un chandail autographié par tous les gars. Ce serait un beau souvenir de mon premier match des étoiles. Je le garderais précieusement. »