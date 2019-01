Légitimer les trolls

Je n’aurais jamais cru écrire ça un jour mais... peut-être que les médias devraient donner moins d’attention aux “coucous”? Je parle des groupes/individus extrémistes de plus en plus présents dans l’espace public. Qu’ils soient de gauche ou de droite.



Normalement, quand on est membre des médias, le sentiment général est que tout est bon à savoir, ou presque. J’ai d’ailleurs pensé ça pendant 50 ans, qu’il valait mieux avoir trop d’info que pas assez. Donnez-moi l’info, je jugerai quoi en faire.



Sauf que le monde est tellement fou en 2019 que je commence à revoir ce principe.





Une des choses qui a déclenché cette réflexion: dans le fascinant documentaire TROLLER LES TROLLS (vous pourrez le voir en cliquant le lien) animé par Penelope McQuade et diffusé en octobre dernier, elle rencontre à la caméra un certain Pierre Dion, un des ces haineux du voile qui utilise les médias sociaux pour “réveiller le peuple”. Jusque-là, on peut trouver rafraîchissant qu’un individu assume devant tous sa haine des musulmans au lieu de se cacher derrière un avatar. Ça met un visage sur un mouvement semi-latent au Québec (et dans le monde).



Sauf que depuis, ce type multiplie les “reportages” et se prend même tellement au sérieux qu’il se permet de se présenter dans un “town hall” de Trudeau pour l’invectiver, le tout évidemment “en direct” sur Facebook pour agiter son public. Il s’est même fait arrêter au dit évènement et le tout fut repris dans les médias, notamment Infoman.



La question devient donc ceci: est-ce qu’à chaque fois qu’on diffuse un reportage sur ce genre d’individu ou de groupe, genre La Meute, on rend service au public en levant le, scusez-la, voile sur le phénomène? Ou si ça contribue à les rendre “normaux”, légitimes, pour le même public?



En plus de gonfler leur égo et de faire qu’ils se croient encore plus?



Sans nécessairement créer le monstre, les médias le nourrissent-il trop souvent? J’veux dire l’ex héros syndical devenu conspirationniste-apologiste de Trump, Ken Pereira, a une chronique régulière à la radio!



Comme la mode est, ironiquement, à la radicalisation de tous les côtés, l’effet que ces reportages semblent maintenant avoir est: regardez! En voici des comme vous! J'écris "ironiquement" parce que supposément c’est ce qu’on craint, comme peuple, la radicalisation (ailleurs). Donc on la recréée ici, sous une forme qui nous convient. C’est comme la religion, celle des autres nous fait peur mais il faut donc protéger le catholicisme, même si les églises sont désertes depuis des décennies.



Et oui, je sais que j’y contribue avec ce billet. C’est ça, le choix cornélien auquel les médias font face. Le climat social actuel pousse je crois à d’avantage de prudence qu’avant. Ou pas.



Je ne le sais plus.