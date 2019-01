Les 10 voitures neuves les moins chères en 2019

Acheter une voiture neuve, ça coûte cher. Sauf qu’il y a encore certains modèles qui demeurent relativement abordables.

Question de vous aider à faire un choix éclairé, Le Guide de l’auto a recensé les 10 modèles 2019 avec le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) le plus bas au pays.

10. Hyundai Elantra - 16 999$

Hyundai a l’habitude de proposer des prix plutôt agressifs, et le PDSF de l’Elantra 2019 en est un bon exemple. À 16 999$, l’Elantra est l’une des berlines compactes les plus abordables au pays. Même dans sa version de base, elle est livrée avec des sièges avant chauffants et un système de climatisation.

9. Ford Fiesta - 16 763$

La sous-compacte de Ford est offerte à un prix de base de 16 763$. Profitons-en pendant que Ford nous la propose encore! Le constructeur américain a confirmé il y a quelques mois qu’il allait cesser la ventes de toutes ses voitures au Canada afin de se concentrer sur les camionnettes et les VUS. Seule exception à la règle: la Mustang.

8. Nissan Sentra - 16 598$

La Sentra est un modèle vieillissant qui sera remplacé éminemment. En attendant l’arrivée d’une nouvelle génération, le modèle de 2019 demeure intéressant, notamment grâce à son PDSF de 16 598$. Cela en fait la berline compacte la moins chère au pays.

7. Kia Rio - 16 395$

La sous-compacte de Kia demeure un choix intéressant pour les acheteurs à petit budget. La variante de base est disponible à partir de 16 395$ et il faut débourser 200$ de plus pour avoir droit à la variante à hayon.

6. Honda Fit - 15 490$

Seule représentante de Honda dans ce palmarès, la Fit se démarque par un espace de chargement impressionnant malgré son petit gabarit. Offerte à partir de 15 490$, elle propose aussi une consommation d’essence très raisonnable grâce à un moteur à quatre cylindres de 1,5 litre.

5. Nissan Versa Note - 14 698$

Avec l’arrivée du Kicks chez Nissan, la Versa Note risque de nous quitter bientôt. Elle demeure toutefois en poste pour 2019, et son PDSF de 14 698$ en fait un véhicule plus abordable que le Kicks, offert à partir de 17 998$.

4. Hyundai Accent - 14 599$

La Hyundai Accent à hayon, disponible à partir de 14 599$, est livrée de série avec une transmission manuelle à six rapports, un écran tactile de cinq pouces et – tenez-vous bien – un aileron! Pour la variante à quatre portes, le prix grimpe toutefois à 17 349$.

3. Mitsubishi Mirage - 12 592$

La très rustique Mitsubishi Mirage n’est peut-être pas le modèle le plus moderne de l’industrie, mais elle se rattrape avec un prix de départ très agressif de 12 592$ dans sa version à hayon. Toutefois, la variante G4 grimpe soudainement à 17 192$.

2. Chevrolet Spark - 11 945$

Le prix de la Chevrolet Spark demeure inchangé par rapport à l’année dernière. À 11 945$, on peut difficilement faire mieux chez Chevrolet. Voilà une belle façon de vous acheter un véhicule flambant neuf au prix d’un modèle d’occasion.

1. Nissan Micra - 10 488$

Le prix de la Nissan Micra franchit la barre symbolique des 10 000$ cette année avec un PDSF désormais établi à 10 488$. La citadine japonaise demeure la voiture neuve la moins chère au pays. Dans sa version de base, on n’a même pas droit aux vitres électriques!

Ce palmarès est basé sur les prix de détail suggérés par les fabricants (PDSF). Les prix indiqués sont ceux affichés par les constructeurs automobiles au moment de la mise en ligne et sont sujets à changement.