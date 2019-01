Les bosses, une chasse gardée... québécoise

MONT-TREMBLANT | La discipline des bosses est l’affaire des représentants du Canada, et particulièrement du Québec, depuis bon nombre d’années.

Les trois derniers titres olympiques ont d’ailleurs été remportés, chez les hommes, par des athlètes de la Belle Province, soit Alexandre Bilodeau (Vancouver 2010 et Sotchi 2014) et Mikaël Kingsbury (Pyeongchang 2018).

Un autre Québécois, Jean-Luc Brassard, avait pavé la voie à cette chasse gardée avec sa médaille d’or acquise à Lillehammer, en 1994.

À Vancouver, Bilodeau est devenu le tout premier Canadien à accéder à la plus haute marche du podium lors de Jeux olympiques tenus dans son pays. Quatre ans plus tard, en Russie, il a été le premier skieur de la discipline à conserver son titre olympique.

Chez les dames, Justine Dufour-Lapointe et sa sœur Chloé ont notamment orchestré un retentissant doublé aux Jeux de Sotchi. La cadette devait ensuite accéder à la deuxième marche du podium en Corée du Sud, l’an dernier.

25 médailles olympiques

Outre les bosses, le Canada excelle aussi dans les quatre autres épreuves de la discipline (sauts, demi-lune, slopestyle et ski cross), comme en témoignent les 25 médailles que ses athlètes ont remportées au total depuis que le ski acrobatique a fait son entrée officielle aux Jeux olympiques de 1992, à Albertville.

C’est à Sotchi que la récolte a été la plus fructueuse, avec neuf médailles : Justine Dufour-Lapointe (or en bosses), Dara Howell (or en slopestyle), Alexandre Bilodeau (or en bosses), Marielle Thompson (or en ski cross), Chloé Dufour-Lapointe (argent en bosses), Kingsbury (argent en bosses), Mike Riddle (argent en demi-lune), Kelsey Serwa (argent en ski cross) et Kim Lamarre (bronze en slopestyle).

Titré depuis 2012

Kingsbury est le maître incontesté de la spécialité des bosses, lui qui a remporté la Coupe du monde de ski acrobatique (classement général) sans interruption depuis 2012.

Cinquième à Lake Placid la semaine dernière, il mettait fin à une série de 23 podiums consécutifs en Coupe du monde et à quatre victoires d’affilée. Jamais depuis mars 2010 il n’a été écarté du podium deux fois de suite. Ce qu’il souhaite évidemment éviter samedi à Mont-Tremblant.

L’athlète de Deux-Montagnes s’était classé deuxième l’an dernier à Mont-Tremblant, derrière le Japonais Ikuma Horishima. Le Kazakh Dmitriy Reikherd les avait accompagnés sur le podium. Un autre Canadien, Marc-Antoine Gagnon, avait participé à la grande finale pour terminer au sixième rang.

Chez les dames, Justine Dufour-Lapointe avait remporté la victoire devant sa compatriote Andi Naude. Cette dernière a décidé de prendre une pause cette saison pour se consacrer à ses études en médecine vétérinaire.

Quatre autres Canadiennes ont aussi figuré dans le top 10 à Mont-Tremblant en 2018, soit Audrey Robichaud (5e), Chloé Dufour-Lapointe (6e), Alex-Anne Gagnon (9e) et Valérie Gilbert (10e).