Les gens nous racontent leurs pires dépenses

Qui n’a pas déjà dépensé sur un coup de tête pour le regretter amèrement par la suite?

Nous avons sondé plusieurs personnes afin de connaître quels ont été leurs pires achats à ce jour. Les témoignages ont été tellement nombreux que nous avons décidé de séparer le meilleur du pire en catégories.

Immobiliers et déco

Marie-Ève J’ai acheté une base de lit au IKEA pour mon matelas double. Après 4 heures de montage ardu, j’ai découvert que c’était une base destinée à un matelas King...Se cogner les genoux soir et matin est devenue une vraie passion pour moi!

Audrey Je me suis procuré une «penderie» au Walmart. Résultat: mes cintres ne rentraient même pas et les portes étaient croches. J’avais jeté la boîte donc je n’ai pas pu me faire rembourser. Un beau 120$ dans le vide!

Virginie Je voulais une longue couverture pour ma chaise de salon alors j’en ai magasiné une sur Amazon. Je trouve la perle rare et la commande. Elle arrive quelques jours plus tard et je découvre qu’elle n’est pas plus grosse qu’un petit napperon.

Romain Un fleuriste m'a donné une plante qui tirait à sa fin en me disant «t'as juste à acheter l'pot». Emballé par sa générosité, j'ai accepté, bien entendu. Le pot était 120$, la plante est morte après un mois.

Automobile

Jasmine À 16 ans, je me suis acheté une auto avec un prêt (et beaucoup d’intérêts) sur 6 ans. Mon forfait comprenait des mags que j’ai dû payer au moins trois fois à ce jour. Six ans plus tard, je réalise que c’était vraiment une mauvaise idée.

Mickael Une Nissan Maxima avec des gros mags, une teinte miroir, un système de son avec un gros subwoofer et quelques modifications sous le capot pour impressionner les demoiselles. Tout ça acheté sur une marge de crédit.

Vincent J’ai acheté ma deuxième voiture pour 3000$ plus 200$ pour des mags de 17 pouces sans faire inspecter le tout. Un mois et demi plus tard, le moteur a sauté et quatre des cinq mags étaient brisés. J’ai revendu les pièces 500$...

Sophie Lorsque j’ai déménagé à Montréal, j’écopais constamment de tickets de parking. J’en ai accumulé tellement que j’ai dû vendre mon auto pour les payer.

Sport

Simon Nous avions acheté des billets de baseball pour un match à Portland dans le Maine, alors que nous étions à Portland en Oregon...

Frédéric Dans une fête foraine, j'ai dépensé 330$ à essayer de lancer une balle de softball dans un panier en bois, dans l'espoir de gagner une trottinette électrique jaune.

Techno

Jean-Christophe Je me suis acheté des faux AirPods à 40$. Je n’ai jamais été capable de les synchroniser avec le son de mon appareil. Ça m’apprendra.

Elliot J’ai acheté la nouvelle GoPro 7 pour visionner mes descentes de ski. Je l’ai perdue après 5 pistes.

Mathieu Mon premier agenda «intelligent» à 600$. Au moment de l’achat, j’ai refusé la garantie de «vitre brisée». Je l’ai échappé deux semaines plus tard et, évidemment, la vitre s’est fracassée en morceaux. Kaput.

Coiffure et mode

Anne-Sophie En secondaire 4, j’ai décidé que j’étais tannée de mes cheveux bruns donc je les ai faits teints en noir. Six mois plus tard, j’ai voulu revenir au brun donc je suis retourné voir la même coiffeuse. Je suis sortie du salon de coiffure trois heures plus tard avec une facture de 250$.

Olympia Je me suis acheté des souliers à talons hauts Louboutin à 500$ en rabais à 50% à 18 ans. Je les ai portés trois fois en neuf ans.

Rosalie Étudiante, je me suis procuré un manteau très funky à 450$, que je n’ai jamais porté. Il fait maintenant partie de ma boîte à déguisements.