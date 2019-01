Les sandales de «touriste» sont LA tendance chaussures à surveiller en 2019

Si le retour des chaussures de «papa» a fait jaser en 2018, attendez de voir la tendance chaussures qu’on verra partout en 2019: les fameuses sandales que portent tous les touristes. Oui, oui, vous avez bien lu!

Courtoisie Sandy Liang

Il est impossible de passer à côté de ces sandales sportives qui ont volé la vedette lors de plusieurs défilés printemps-été 2019, notamment ceux de Sandy Liang, Collina Strada et Dries Van Noten.

Tenez-le-vous pour dit: elles deviendront un incontournable cette année, pour le meilleur ou pour le pire!

Courtoisie Collina Strada

Si la semelle caoutchouteuse et les straps sont peu flatteuses, on peut tout de même pousser le style normcore au max en portant des bas sous ces sandales. Les plus frileux s'en réjouiront!

Courtoisie Chanel

Si vous ne les assumez pas lors d’une sortie entre ami(e)s, il restera toujours l’option de les porter sur le bord de la piscine. Pourquoi pas?

