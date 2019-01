L’Océanic ne tient rien pour acquis contre les Remparts

RIMOUSKI | La récente séquence victorieuse de l’Océanic de Rimouski lui permet d’entamer sa fin de semaine d’activités au troisième rang de la compétitive conférence de l’Est dans la LHJMQ.

Or, son avance demeure fragile sur ses opposants. Le prochain adversaire des Remparts de Québec vendredi soir au Colisée Financière Sun Life compte 61 points, deux de mieux que les Screaming Eagles du Cap-Breton et trois supérieurs aux Islanders de Charlottetown et aux Wildcats de Moncton.

Malgré les quatre victoires de son équipe sur la route la semaine dernière à Victoriaville, Boisbriand et Gatineau (2), le directeur-gérant et entraîneur-chef Serge Beausoleil ne tient rien pour acquis contre les Remparts. L'Océanic s'était amusé face à ses éternels rivaux , le 31 décembre dernier, en l'emportant par la marque 7-1 à Rimouski.

«Les gars sont réceptifs et travaillent bien pour continuer de s’améliorer», indique Beausoleil. «Il faut mettre du mordant dans notre match. Les Remparts sont capables de batailler. Je m’attends à voir Pag (Carmine-Anthony Pagliarulo) devant le filet et c’est tout un compétiteur. Kurashev et plusieurs gars peuvent nous faire mal. Quand on anticipe un match multipoints et qu’on a un match serré, les gars démontrent de la grogne. Prépare-toi à défendre ta peau».

Définir l’identité de l’équipe

Le grand patron de l’Océanic souhaite surtout que ses hommes profitent de leur prochaine séquence à domicile contre Québec, Blainville-Boisbriand et Shawinigan pour peaufiner l’identité de l'équipe pour les mois à venir.

«Il y a beaucoup de gars qui ont des saisons avec de bons chiffres, mais on doit travailler à améliorer notre jeu collectif. Je ne lâcherai pas les gars là-dessus. Même si je propage cette idée-là, il faut qu’elle soit récupérée dans le vestiaire. Il faut faire abstraction des foules hostiles, des appels d’arbitres douteux, des adversaires qui essaient de s’infiltrer sous notre carapace. C’est un challenge à chaque fois», estime Serge Beausoleil.

Revenu à Rimouski tard hier soir après sa participation au Match des meilleurs espoirs de la LCH à Red Deer en Alberta, Colten Ellis profitera d’une soirée de congé. Tristan Bérubé obtiendra le départ devant le filet de l’Océanic.

Le seul patient de l’infirmerie à Rimouski demeure Christopher Innis. Le défenseur de 17 ans poursuit une convalescence, estimée entre quatre et six semaines, pour soigner une blessure au bas du corps.