Match des étoiles: Nathan MacKinnon doit déclarer forfait

L'attaquant de l'Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon est blessé à un pied et ne participera pas au concours d'habiletés et au match des étoiles, qui auront lieu respectivement ce soir et samedi, à San Jose.

Toutefois, le numéro 29 de l'Avalanche sera présent en Californie, selon le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie.

MacKinnon avait pourtant disputé la dernière rencontre de son équipe, mercredi. Il avait amassé une aide contre le Wild du Minnesota. Il s’est blessé en deuxième période lorsqu’il a été atteint au pied gauche par un tir de l'attaquant Luke Kunin.

En 50 parties cette saison, l'attaquant a amassé 71 points, dont 27 buts.