Match des étoiles: un souvenir particulier pour Philippe Boucher

Pour tous les joueurs de la Ligue nationale, le match des étoiles revêt un cachet spécial. Dans le cas de Philippe Boucher, il associera toujours la classique annuelle à un événement triste: le décès de son père des suites d’un cancer.

En 2007, alors que le match des étoiles était présenté à Dallas, Boucher jouait pour les Stars. Le défenseur québécois a eu le privilège d’y participer après avoir obtenu la bénédiction de son père.

«Mon père a malheureusement été atteint d’un cancer au mois d’octobre, a raconté Boucher, à l’émission "Les Partants", sur les ondes de TVA Sports, vendredi. On ne lui donnait que quelques mois à vivre. Il s’est battu contre la maladie durant toute la saison. Il est décédé en mars. Tout au long de la saison, j’allais le visiter à Québec dès que je le pouvais.

«J’ai quand même connu une bonne saison. Colin Campbell m’a appelé deux semaines avant la nomination des joueurs au match des étoiles pour savoir à l’avance si j’allais me présenter si j’étais le représentant des Stars. J’en ai parlé avec mon père et on a convenu ensemble que j’allais y participer et qu’il allait l’écouter de Québec. C’était un moment spécial pour toute la famille.»

Il a même remplacé Scott Niedermayer dans la formation partante.

«J’avais reçu une ovation. C’était spécial», s’est souvenu Boucher.

Dans ces circonstances, il considère que sa participation au match des étoiles figure parmi les faits saillants de sa carrière, après le repêchage, son premier match et sa conquête de la Coupe Stanley.