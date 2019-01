Matt Duchene pourrait être échangé avant la date limite des transactions

Un peu plus d’un an après avoir été obtenu de l’Avalanche du Colorado dans un échange à trois équipes, l’attaquant Matt Duchene pourrait être échangé par les Sénateurs d’Ottawa d’ici la date limite des transactions si une nouvelle entente contractuelle ne peut être conclue d’ici là.

L’Ontarien en est actuellement à la dernière année de son contrat. Son agent, Pat Brisson, a cependant indiqué que les discussions à ce sujet vont bien, vendredi, en entrevue au réseau TVA Sports.

«On s'est rencontrés deux fois, Pierre Dorion (le DG des Sénateurs) et moi, a-t-il affirmé. On est en pourparlers en ce moment, Pierre est en Europe pour, je pense, un voyage de dépistage. La date limite des échanges, c'est le 25 février, donc il faut qu'il y ait quelque chose avant ça. Si on n'a pas une entente à ce moment-là, il y a une chance que Matt soit échangé.»

Brisson a cependant assuré qu’il avait de «bonnes discussions» avec les Sénateurs, une formation dont il estime qu’elle va dans la bonne direction.

L’échange parfait

Brisson est également l’agent des attaquants Max Domi, des Canadiens, et Alex Galchenyuk, des Coyotes. Après avoir été échangés l’un pour l’autre en juin dernier, les deux joueurs connaissent un certain succès dans leur nouvel environnement.

L’agent n’a jamais douté, d’ailleurs, que Domi allait se trouver à l’aise dans la bouilloire montréalaise.

«Un peu comme Tie (le père de Max), c'est un gars d'adrénaline et son éthique de travail est spéciale, a-t-il souligné. Ça a été un échange parfait parce qu'Alex Galchenyuk est content de jouer en Arizona.»

Enfin, Brisson s’est montré prudent au sujet de son client Derick Brassard : le Québécois, qui évolue avec les Penguins, a fait l’objet de rumeurs de transaction dernièrement.

«Les Penguins regardent pour faire certains ajustements, a-t-il admis. Depuis une semaine ou deux, il y a des rumeurs. Il y a des choses qui peuvent se passer, mais je ne peux pas commenter.»