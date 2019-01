Neige et pluie: ça recommence la semaine prochaine!

La météo en dents de scie des derniers jours a laissé des traces dans pratiquement toutes les régions du Québec, et un scénario semblable pourrait de nouveau survenir la semaine prochaine.

La fin de semaine devrait être «typiquement hivernale», prévoit le météorologue d’Environnement Canada Alexandre Parent, avec une température légèrement sous les normales samedi et un peu au-dessus dimanche. Quelques flocons, entre 2 et 5 cm, doivent tomber.

Le prochain système majeur doit se pointer le bout du nez mardi dans le sud de la province et mercredi dans l’est. Il est difficile pour le moment d’estimer les quantités de précipitations et la température qu’il fera. Il est possible que ce qui tombe premièrement en neige se change en pluie et en verglas, prévient M. Parent.

Le système sera toutefois plus froid que celui qui a frappé la province cette semaine, ce qui implique donc moins de pluie. Dans le centre et l’est, il ne devrait pas y avoir de pluie.

En deuxième moitié de semaine, une vague de froid qui devrait frapper les États-Unis glissera sur l’Ontario et le Québec, faisant chuter le mercure.

«Rien d’anormal»

Depuis le mois de décembre, divers épisodes de neige, verglas et de pluie se sont succédé. Après une accalmie au début janvier, les derniers jours ont été éprouvants pour les piétons, les automobilistes et les équipes de déneigement.

Toutefois, il n’y a rien de particulièrement anormal à ce qu’il y ait des tempêtes de neige, des vagues de froid et des redoux au cours de la saison hivernale.

«Avoir une combinaison sur une période de trois à quatre jours, c’est vraiment ce qui marque», souligne M. Parent, qui mentionne au passage qu’on connaît habituellement «trois à quatre» épisodes de redoux par hiver dans la métropole.