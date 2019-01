On sait enfin pourquoi Noah Centineo et Lily Collins passent autant de temps ensemble

Deux acteurs qu’on adore, Noah Centineo et Lily Collins, ont publié plusieurs photos ensemble dans les dernières semaines et on se demandait vraiment pourquoi.

Sur leur compte Instagram respectif, Lily et Noah laissaient entendre qu’on saurait enfin la raison ce vendredi.

Puisqu’un certain @Artymusic était identifié sur toutes les photos, on se doutait qu’il s’agissait d’un vidéoclip, mais on espérait secrètement qu’ils annoncent qu’ils étaient un couple!

Sondage Trouves-tu que Lily et Noah feraient un beau couple? OMG OUI Non! Il devrait être avec Lana Condor (Lara Jean) Partagez votre résultat sur Facebook

Mais non, c’est bel et bien le clip d’une chanson dans lequel Lily tient le rôle principal.

Elle joue une jeune femme qui se fait intimider à l'école, jusqu'à ce qu'un beau jeune garçon se porte à sa défense.

Vous l'aurez deviné, c'est Noah qui joue le beau garçon!

Mais il n'a pas fait que jouer dans le clip, il signe aussi la réalisation. C’est très excitant de voir où ce nouveau talent pourra le porter!

Les deux acteurs se connaissent depuis assez longtemps visiblement. Ils avaient été vus ensemble, en octobre dernier.

Noah Centineo with Lily Collins in LA October 13th, 2018 pic.twitter.com/bh18URDUhk — Noah Centineo Updates (@NoahCentUpdates) 15 octobre 2018

Voyez le clip ici:

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!