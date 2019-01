Gaston Bélanger, des Promotions sportives GB, a lancé, le 21 janvier dernier, en présence de près de 200 invités réunis à la Cage, Brasserie sportive de Beauport, sa 28e Revue sportive qui se veut une rétrospective des événements sportifs de 2018 survenus dans les régions de Québec, de l’île d’Orléans, de Côte-de-Beaupré et de Charlevoix, et qui sont souvent oubliés par les médias traditionnels.

Bertrand Quiriault et Philippe Laroche, cofranchisés des Cage Beauport et Lebourgneuf, étaient aussi sur place pour accueillir les invités. Plusieurs représentants de Desjardins étaient aussi sur place, comme Sylvain Rouleau de la Caisse de Beauport, Michel Blouin, de celle de Québec, Armand Paré, de la Caisse de l’île d’Orléans, Stéphane Dubé, de celle des Chutes Montmorency, Mario Simard de la Caisse de la Côte-de-Beaupré, et Alain Sauvé, de celle de Limoilou. Aussi sur place : Gilles Gilbert, ex-gardien de la LNH, Benoît Bouchard, maire de Boischatel, Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien, Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont, et Sylvie Boucher, députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix.

Huit Méritas...

Photo courtoisie

Huit (8) personnes ont reçu des Méritas de la Revue sportive en raison de leur implication ou de leur bénévolat au cours des dernières années. Sur la photo, de gauche à droite : Armand Ferland (bénévole), Michel Lessard (autodrome Chaudière), Marie-Josée Fiset (bénévole), Gaston Bélanger, éditeur de la Revue sportive ; Maxime Potvin (Taekwondo), Louise Harvey (bénévole), Yves Garneau (patinage de vitesse), Michel Hains (bénévole) et André Larue (collectionneur de voitures anciennes).

Implication remarquable

Photo courtoisie

La Revue sportive 2019 a tenu à souligner, lors de son récent lancement, la contribution de Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien et préfet de la MRC Côte-de-Beaupré, en matière de sports. Élu pour la première fois au conseil municipal, il y a 21 ans, M. Lefrançois est devenu maire en 2001. Sur la photo, Pierre Lefrançois est entouré de Gaston Bélanger (à droite) et de votre chroniqueur préféré à gauche. Il a reçu une lithographie de Jean-Paul Langlois, La gare du Palais.

Pour la 28e fois

Photo courtoisie

L’édition 2018 de la Revue sportive (photo) compte 182 pages, en couleur sur papier glacé, et souligne les performances de plusieurs sportifs et bénévoles de la région de Québec, de Côte-de-Beaupré, de l’île d’Orléans et de Charlevoix. Tirée à 2 000 exemplaires, la Revue sportive est distribuée gratuitement à la Cage, Brasserie sportive de Beauport, chez Benny & Co. de la rue Seigneuriale, ou vous pouvez encore la consulter sur internet au www.revuesportive.com

Anniversaires

Photo courtoisie

René-Charles Dion Angélil (photo), fils de Céline Dion et de René Angélil, 18 ans... Andrée Watters, chanteuse rock (country rock), 36 ans... Alicia Keys, chanteuse américaine, 37 ans... Charlène Lynette Wittstock, son Altesse sérénissime la princesse Charlène de Monaco, princesse consort, 41 ans... Chris Chelios, ex-défenseur de la LNH, avec le Canadien de 1983 à 1990, 57 ans... Claude Mailhot, commentateur à RDS, 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 janvier 2018. Tommy Banks (photo), 81 ans, pianiste, chef d’orchestre, arrangeur, compositeur, une personnalité de la télévision et un sénateur canadien... 2017. Benoît Aubin, 68 ans, journaliste émérite et chroniqueur au Journal de Québec et au Journal de Montréal... 2016. Denise Duval, 94 ans, soprano française... 2015. Demis Roussos, 68 ans, chanteur grec... 2014. Vincent Joly, 83 ans, annonceur à Radio-Canada Québec... 2011. Audrey Best, 50 ans, l’ancienne épouse de Lucien Bouchard.