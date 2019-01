Ouverture du nouveau Méga Parc : un succès!

C’est la semaine dernière qu’a eu lieu la réouverture officielle du Méga Parc des Galeries de la Capitale. Ainsi, c’est dans un univers steampunk, rétrofuturiste, que les mordus de sensations fortes ont pu redécouvrir le parc d’attractions. Il aura fallu 4 ans de travail ainsi qu’un investissement de 52 M$ pour en arriver à un résultat phénoménal. Pascale Robitaille était sur place pour prendre le pouls des visiteurs. Elle a rencontré Jean Pelletier, directeur du Méga Parc. Il lui a parlé du travail réalisé par les équipes responsables du projet au cours des 16 derniers mois. En compagnie de Stéphan Landry, directeur des Galeries de la Capitale, Pascale a fait un tour de grande roue, un manège unique en Amérique du Nord puisqu’elle est sans rayons. Ils ont échangé sur les réactions des visiteurs à l’ouverture officielle du parc. « Je ne suis pas surpris de la réaction, parce que même nous, les membres de l’équipe qui avons travaillé dessus, dans les dernières semaines, chaque fois qu’on ouvrait les lumières et qu’on tournait les manèges, on avait la chair de poule quand on voyait le parc prendre vie, a-t-il dit. Alors, de voir les réactions des gens aujourd’hui, ça confirme qu’on a fait les bons choix. »

