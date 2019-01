[PHOTOS] 17 personnes qui connaissaient des vedettes (sans le savoir) avant que celles-ci ne deviennent célèbres

Ah la vie des gens riches et célèbres!

On peut naître riche. Mais pour ce qui est de devenir célèbre, il y a, dans la plupart des cas, une progression.

On passe d’inconnu, à semi-vedette, à vedette locale, à vedette nationale, à vedette internationale.

Dans la cas présent, c’est la phase «Inconnu» qui nous intéresse.

Parce qu’avant de connaître la gloire et la fortune, les vedettes internationales ont eu des vies normales, entourées de gens normaux.

Et bien souvent, ce n’est que plus tard qu’une ou deux générations plus tard que ces derniers réalisent qu’ils ont côtoyé une star.

Voici 17 personnes à qui cela est arrivé.

#1 - «Je viens juste de trouver ces photos de Leonardo Di Caprio avec ma famille. Il sortait avec ma tante.»

#2 - «Ma mère a sorti avec Adam Sandler à l’école secondaire. Voici ses photos de finissante.»

#3 - «Je viens de découvrir qu’un de mes amis allait au secondaire avec Zac Efron. Il a sorti son album des finissants pour me le prouver.»

#4 - «Ma tante connaissait Bradley Cooper au collège, avant qu’il ne soit célèbre.»

#5 - «Ma mère sortait avec Woody Harrelson.»

#6 - «Ma mère a comme ami d’enfance John Travolta!»

#7 - «Ma tante sortait avec Ashton Kutcher quand ils étaient jeunes.»

#8 - «Ma soeur sortait avec Usher à l’école secondaire et elle vient juste de me le dire...»

#9 - «Les parents de mon ami se tenaient avec les parents de Drake. Elle vient de trouver cette photo et de comprendre qui est le petit garçon.»

#10 - «J’ai fait une pièce de théâtre avec Ariana Grande au secondaire.»

#11 - «Ma tante fréquentait Tupac Shakur.»

#12 - «Mon grand-père se tenait avec Gilligan dans les années 1970!»

#13 - «Quand ma tante sortait avec Jamie Foxx et qu’on l’appelait Oncle Jamie.»

#14 - «Je viens de trouver Michelle Obama dans l’album de finissant de mon oncle.»

#15 - «Ma tante sortait avec Jimmy Fallon.»

#16 - «Ma soeur sortait avec Macho Man Randy Savage dans les années 1990. C’est moi avec lui.»

#17 - «Ma tante sortait avec Jay-Z.»