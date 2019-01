[PHOTOS] Un public comblé par Bryan Adams au Centre Vidéotron!

Bryan Adams a signé un autre triomphe à Québec. À sa quatrième visite en cinq ans, le rockeur chouchou des Québécois a encore soulevé l’hystérie chez 15 000 spectateurs rassemblés pour lui au Centre Vidéotron, vendredi soir.

Le chanteur était de retour à Québec moins de six mois après avoir battu un record d’achalandage au Festivent. Il est rare – et impressionnant – pour un artiste de connaître un si gros succès de foule par chez nous après autant de visites rapprochées. Ses passages au Festival d'été en 2014, ainsi qu'au Centre Vidéotron en 2016, avaient aussi été un succès sur toute la ligne.

Photo Didier Debusschère

Pourtant, il s’agissait vendredi pratiquement du même spectacle donné cet été, de la même formule qu’il traîne depuis quelques années. Mais c'est sans doute la raison pourquoi les fans s’arrachent les places à chacune de ses visites. Comment être déçu avec autant de hits qui déferlent pendant deux heures, et un artiste dont la fougue et la générosité ne baissent jamais d’un cran?

Sans aucune surprise, la partie était donc gagnée d’avance à l’amphithéâtre. Toujours aussi en voix à 59 ans, le chanteur canadien a entamé un marathon aussi électrisant que romantique avec le trio Ultimate Love, Can’t Stop This Thing et Run To You.

Photo Didier Debusschère

Encore plus de chansons

Puis, il n’a fallu qu’un «bonsoir Québec» en français, comme d’habitude, pour provoquer un délire collectif sans trop d’efforts. «C’est un grand plaisir de revenir ici encore, a-t-il ajouté. C’est super. Nous avons beaucoup de chansons ce soir. Plus que la dernière fois.»

Comme promis, ce n’est pas moins de 30 chansons qui étaient au programme, majoritairement constitué de ses plus grands succès, pour la plupart très fidèles aux versions originales.

Photo Didier Debusschère

Avec de l'énergie à revendre et la nostalgie au cœur, la foule s’est époumonée sans jamais reprendre son souffle sur la dansante You Belong To Me, ainsi que les Summer of 69, Here I Am et When You’re Gone en version acoustique, Everything I Do (I Do It For You), Back To You et Somebody.

Sans artifice

Cette fois-ci, Bryan Adams s’est produit dans une mise en scène complètement dépouillée d’artifices, dont l’unique attrait était l’immense écran en arrière-scène. Des images artistiques et recherchées y étaient projetées, dont un plan-séquence filmé dans un centre commercial où le chanteur distribue des accolades à des fans.

Photo Didier Debusschère

Parmi ses hits usés à la corde, il a dispersé ici et là quelques pièces plus récentes, dont le premier extrait de son album à venir en mars. Bon choix de larguer subtilement Shine A Light après un hit comme Heaven.

Du côté des ajouts, Bryan Adams nous a entre autres offert Please Stay, et I Could Get Used To This, qui a lancé un généreux rappel de six chansons, dans lequel il avait inclus une reprise des Beatles, Strawberry Fields.

Photo Didier Debusschère

Il a pris un moment pour saluer son frère, présent dans la salle, avec qui les relations n’ont pas été toujours faciles, a-t-il confié. La soirée parfaite s’est terminée avec All For Love, acoustique, et sans grand étonnement, une longue ovation.

Constat de la soirée : Bryan Adams porte autant d’amour à son public que ce dernier peut lui en donner. Tant que cette connexion sera aussi forte, on lui prédit encore des salles pleines à Québec pour longtemps.