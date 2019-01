Quelques conseils qu’on a reçus à l’Expo Entrepreneurs 2019

L’Expo Entrepreneurs 2019 (EE19), qui a eu lieu à la place Bonaventure de Montréal les 23 et 24 janvier, a été l’occasion pour des milliers de participants de recevoir recommandations et accompagnement dans leur projet.

Des cliniques spécialisées ont été mises en place par les organisateurs afin que les participants puissent rencontrer des experts en tête à tête. Nous avons pu recueillir quelques conseils destinés aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer.

Comptabilité

La comptabilité est un aspect qui pose souvent problème et que l’on a tendance à remettre à plus tard. Ceci dit, les bons comptes font les bons projets.

Il vous faudra savoir en vous lançant si vous voulez vous incorporer ou rester travailleur autonome. Il y a plus de frais lorsqu’on s’incorpore et plus de communications financières à faire.

Les spécialistes qu’on a rencontrés vous conseillent de bien séparer les dépenses personnelles et celles dédiées à votre entreprise. L’important est de ne pas se mélanger.

Stratégie numérique

On ne cesse de parler de stratégie numérique, mais peu d’entre nous savent s’y prendre comme il faut. La première règle qu’on a reçue à l’EE19 est la suivante : soyez cohérent. Une bonne image de marque est une image qui ne va pas dans tous les sens et qui sait se démarquer par sa consistance.

Pour les réseaux sociaux, même chose. Pas besoin d’aller partout. En fonction de votre cible, vous pourrez vous concentrer sur un ou deux médias.

Droit

L’aspect juridique n’est peut-être pas le premier auquel on pense lorsqu’on se lance en affaires. Mais il peut finir par nous rattraper. À la clinique « droit » de l’EE19, on vous conseille de consulter un avocat pour pouvoir négocier vos contrats et vos baux.

Lorsqu’on commence, il est primordial de pouvoir se laisser un peu de latitude et de ne pas s’alourdir d’obligations et de contraintes qui peuvent rapidement vous ensevelir.

Crédit Photo: Tora Photography

Assurances

En fonction de votre secteur d’activités, l’assurance peut attendre. Mais il est conseillé d’y souscrire à un moment donné, notamment pour vous protéger des éventuelles poursuites judiciaires qui peuvent survenir.

De même, certains clients peuvent demander que vous soyez assuré afin de faire affaire avec vous.

Commercialisation

Une bonne idée devient une entreprise quand elle peut intégrer un marché. Ainsi, il est très important de ne pas s’enfermer dans un entre-soi de brainstorm et d’aller voir le client.

Il faut évaluer si le besoin existe, si votre prototype plait à la clientèle afin de valider votre aventure entrepreneuriale.

Comme l’a résumé un spécialiste sur place : « Si tu veux vendre des t-shirts à des femmes dans la vingtaine, il vaut mieux que tu prennes leur avis. Sinon tu ne vendras rien».

C’est clair.