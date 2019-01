Rencontre avec le fondateur de l’Expo Entrepreneurs 2019

Pour la deuxième édition de l’Expo Entrepreneurs (EE19), la Place Bonaventure a reçu des milliers d’entrepreneurs en herbe, d’experts et d’organismes accompagnateurs.

L’espace considérable est divisé en plusieurs zones permettant de tenir des ateliers, des cliniques et des conversations. Une scène centrale, scindée en deux, accueille deux conférenciers à la fois, venant discuter de sujets variés.

Porte-monnaie a rencontré le fondateur, Nima Jalalvandi.

Le jeune natif de Notre-Dame-de-Grâce savait dès le départ quelle serait sa voie. « Avant même de connaitre l’entrepreneuriat, je savais que je voulais être entrepreneur », nous dit-il d’une voix assurée.

Ses collègues le décrivent comme « engagé », un homme qui est motivé par sa passion de l’entrepreneuriat québécois. Après avoir abandonné l’université et connu un échec entrepreneurial précoce, il souhaite lancer un évènement qui apporte aux autres ce qui lui a manqué. Des contacts, de l’accompagnement, des connaissances et de la motivation.

Crédit Photo: Tora Chirila

« Un entrepreneur, quand il vient à l’Expo, se dit qu’il n’est pas seul à être fou ».

La folie est d’ailleurs au rendez-vous dans ce décor éclectique, entre petits conteneurs colorés et grands dômes blancs, accueillant tous les types d’entrepreneuriat. De la gestion de croissance au financement, à l’exportation, tous les sujets sont traités, discutés.

Le fondateur de l’Expo Entrepreneurs souhaite que les participants puissent repartir avec un apport tangible pour leur projet, quel que soit son stade d’aboutissement.

De même, Nima met un point d’honneur à inclure tout le Québec dans son évènement. Les 17 régions sont représentées.

« Au Québec, on a une richesse collective qu’il faut rassembler pour permettre le rayonnement international de nos entrepreneurs ».

Une telle rencontre, qui met en branle des milliers de personnes autour d’un thème providentiel, demande de l’organisation.

En tout, près de 2 millions de dollars ont été mobilisés pour faire converger tout ce beau monde. Mais l’évènement est gratuit pour les entrepreneurs, on demande seulement aux participants de remplir un formulaire de motivation.

Pour cela, on a fait appel à plus de 100 partenaires privés, 150 organismes à but non lucratif pour mettre en place plus de 165 conférences, ateliers et activités autour de l’entrepreneuriat québécois.

Crédit Photo: Tora Photography

Pour la suite, Nima veut développer Expo Entrepreneurs dans tout le Québec. Bientôt, nous confie-t-il, il organisera un événement dans la ville de Québec pour les accompagnateurs en entrepreneuriat.

« Des milliers de personnes se réveillent tous les matins en se demandant comment ils peuvent aider l’entrepreneuriat. Nous voulons faire un rassemblement de ces gens-là ».

Avec Expo Entrepreneurs et Nima Jalalvandi, un nouveau joueur d’envergure met de l’avant l’entrepreneuriat du Québec.

Un atout à ne pas négliger si vous voulez vous lancer en affaires.

Vous pouvez suivre leurs activités sur leur site web.