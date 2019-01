Scanner des bouteilles à 20$ l’heure

Ainsi, les caissiers-vendeurs qui commencent à travailler dans une SAQ obtiendront désormais un salaire d’entrée de 20,46 $ l’heure. Je relis la phrase précédente à voix haute et je me dis que je pourrais arrêter ma chronique ici. Rien à ajouter, tout y est.

Injustifié

Décidément, le ridicule ne tue pas. La semaine dernière à La Joute, dans la foulée des reportages sur les mauvais soins infligés à nos aînés en CHSLD, j’évoquais le fait que ce n’était pas normal qu’un préposé aux bénéficiaires gagne moins qu’un «scanneux de bouteilles». Du même souffle, j’affirmais que c’était rien contre les employés de la SAQ, mais que ça mettait en lumière à quel point celles et ceux qui s’occupent de nos aînés n’étaient pas assez valorisés et rémunérés.

Mais il y a toujours bien des maudites limites. Au Québec, on est véritablement rendu à considérer qu’un employé qui glisse des bouteilles sur un comptoir, les met dans une boîte, prend votre carte Inspire en vous disant «Ça va faire 48,75 $, payez de quelle façon?» vaut plus de 20 $ de l’heure en commençant? On est sérieux là?

Iniquité

Le problème, ce n’est pas qu’ils fassent de bons salaires. Le problème, c’est que d’autres emplois du secteur public sont moins bien payés, pour des responsabilités bien plus importantes. Le problème, c’est que nous sommes surtaxés, surimposés et que nous ne créons pas de richesse autrement que par nos poches. On n’a pas les moyens d’être aussi généreux. Il faut des priorités.

Il y a la personne à qui je confie mon enfant à la garderie. Il y a la personne à qui je confie ma grand-mère en fin de vie. Et il y a la personne à qui je confie mes bouteilles de vin. C’est cette dernière qui fait le meilleur salaire. Belle société.