«Shutdown»: retards dans plusieurs aéroports majeurs des États-Unis

Le transport aérien est actuellement ralenti dans plusieurs aéroports majeurs du nord-est des États-Unis en raison du «shutdown» et du manque d’employés, a avisé vendredi la Federal Aviation Administration sur son site web.

Les aéroports LaGuardia, à New York, de Philadelphie et de Newark, au New Jersey, sont touchés par ce manque de personnel qui met en péril la sécurité des voyageurs.

Avis aux voyageurs – 25 janvier: New York (LGA, EWR) . Infos, état des vols, modifications de réservations sans frais: https://t.co/ezvv3N2luF — Air Canada (@AirCanada) 25 janvier 2019

