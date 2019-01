Ottawa octroie 6 M$ pour la culture à Québec

Le théâtre jeunesse Les Gros Becs recevra une somme totalisant 3,8 millions $ pour sa relocalisation à la Caserne Dalhousie en prévision de la saison 2021-2022.

Une somme qui s’ajoute aux 11,5 millions $ qui seront versés par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et celle de 1,8 million $ de la Ville de Québec. Cet octroi de 3,8 millions $ a été annoncé, vendredi, par Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Les Gros Becs ont maintenant bouclé 90 % du montage financier de ce projet de transformation des locaux d’Ex Machina pour en faire un théâtre jeunesse, un budget qui totalise 18,9 millions $.

Campagne de financement

Une campagne de financement privée sera annoncée au cours des prochains mois pour aller chercher les 1,9 million $ manquants.

Le ministre Rodriguez a profité de son passage à Québec pour annoncer aussi des octrois de 2 millions $ pour la coopérative Méduse, 150 000 $ pour l’Ampli de Québec et 50 000 $ à La Maison Léon-Provancher.

Méduse, qui regroupe dix organismes culturels, était aussi dans l’attente de cette somme afin de compléter le financement de son projet de maintien des actifs, rénovations, mise aux normes et acquisition d’équipements spécialisés.

Le gouvernement provincial avait déjà versé 2,8 millions $ et la Ville de Québec 500 000 $. Une campagne de financement privée permettra de compléter le montage financier de ce projet.

Les travaux débuteront cet été et devraient être achevés pour l’année 2020, où la coopérative fêtera ses 25 ans d’existence.

«Capitale de la culture»

«À chaque visite que je fais à Québec, je suis frappé par le dynamisme au niveau des arts et de la culture. Québec est un véritable pôle culturel reconnu partout dans le monde et ce sont des investissements qui vont contribuer au rayonnement des arts et de la culture dans la région», a indiqué le ministre.

Présent à la conférence de presse, le maire Régis Labeaume a rappelé que ces investissements en culture rapportent.

«Nous sommes de plus en plus perçus comme une espèce de capitale nationale de la culture au Québec et surtout au pays. On pense que c’est payant et important, et c’est ce qui fait que Québec est en train de devenir la ville la plus attrayante au pays. Nous ne cesserons pas d’y investir», a-t-il dit, dans les locaux de la Galerie VU, dans le complexe Méduse.