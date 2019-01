1. Dans une grosse marmite, poser les morceaux de poulet, le céleri, les oignons, le laurier, le persil et le thym. Ajouter le sel et les grains de poivre. Recouvrir d’eau, soit de 3 à 4 litres (de 12 à 16 tasses), et chauffer à feu vif. Juste avant l’ébullition, réduire à feu moyen-doux. À l’aide d’une cuillère ou d’une écumoire, ôter au fur et à mesure la mousse qui se forme à la surface. Couvrir et laisser mijoter 1 heure.