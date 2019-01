Transactions: voici 5 acquisitions possibles pour le Canadien

En lutte pour une participation aux séries éliminatoires, le Canadien de Montréal pourrait être tenté d’ajouter un ou deux joueurs d’ici la date limite des transactions, si le prix n’est pas trop élevé.

Afin d’avancer le nom de quelques candidats, seuls les joueurs appelés à devenir autonomes au terme de la présente saison ont été considérés. Ceux-ci doivent par ailleurs faire partie d’une équipe risquant de rater les séries. Il est à noter que ces joueurs risquent forcément d’intéresser aussi plusieurs autres clubs de la Ligue nationale.

#1 - Ben Lovejoy

Photo d'archives, AFP

Le défenseur Ben Lovejoy n’est peut-être pas un joueur d’impact, mais il sait rendre de fiers services à la ligne bleue. En 43 matchs avec les Devils du New Jersey cette saison, Lovejoy a inscrit seulement six points, mais il a conservé le meilleur différentiel de son équipe (+5). C’est également un défenseur pouvant être utilisé en désavantage numérique. Son contrat actuel compte pour seulement 2,67 millions $ sur la masse salariale. Lovejoy a remporté la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2016.

#2 - Wayne Simmonds

Photo d'archives, Martin Chevalier/JDM

L’attaquant Wayne Simmonds et le Canadien de Montréal ont fait l’objet de différentes rumeurs lors des dernières années. Cette fois-ci, l’ailier droit de 30 ans quittera vraisemblablement les Flyers de Philadelphie s’il ne signe pas une nouvelle entente d’ici la date limite des transactions. C’est du moins ce qu’aurait déclaré le directeur général de la formation de la Pennsylvanie, Chuck Fletcher, au réseau NBC Sports. Simmonds a inscrit 23 points, dont 15 buts, en 48 joutes cette saison.

#3 - Chris Kunitz

AFP

Le directeur général Marc Bergevin entretient une bonne relation avec les Blackhawks de Chicago. Âgé de 39 ans, le vétéran Chris Kunitz voudrait-il faire une présence supplémentaire lors des séries? S’il est beaucoup moins efficace que par le passé, Kunitz compte une précieuse expérience de 178 matchs dans les éliminatoires. Il écoule présentement un contrat d’un an pour 1 million $ avec les Blackhawks. Pour ajouter un peu de profondeur à prix modique.

#4 - Niklas Kronwall

Photo d'archives, AFP

À 38 ans, le vétéran des Red Wings de Detroit a inévitablement ralenti. Le Suédois, qui est un défenseur gaucher, risque néanmoins d’intéresser plusieurs équipes. Il compte une bague de la Coupe Stanley, remportée en 2008 avec les Wings. S’il décide de quitter Detroit, on croit toutefois deviner que son choix premier sera de retrouver l’entraîneur-chef Mike Babcock et donner un coup de pouce aux Maple Leafs de Toronto.

#5 - Ryan Dzingel

Photo d'archives, AFP

Le Canadien pourrait être tenté d’ajouter un marqueur de 20 buts à l’un de ses trois premiers trios et Ryan Dzingel représente une belle option. L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa est en voie de connaître la meilleure saison de sa jeune carrière, lui qui a déjà 20 filets et 18 mentions d’aide en 48 parties. À 26 ans, il complète la deuxième et dernière année d’un contrat d’une valeur totale de 3,6 millions $.