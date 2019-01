Un Argentin de Sherbrooke aux Jeux olympiques d’hiver?

MONTRÉAL | Lionel Messi, Juan Martin Del Potro et les vedettes sportives en Argentine pourraient un jour trouver un nouveau membre de leur confrérie à... Sherbrooke. Si Sebastian Fidel Lencinas réalise son projet de participer aux Jeux olympiques en 2026, son nom résonnera dans ce pays d’Amérique du Sud.

Un Argentin à des Jeux d’hiver ? L’idée n’apparaît pas bête quand elle est celle d’un enfant immigré en Estrie à l’âge de deux ans et qui se situe aujourd’hui dans l’élite du patinage de vitesse au Canada chez les 15 ans et moins. Dans sa tête d’adolescent réaliste qui anticipe de la congestion sur l’autoroute canadienne de son sport, il a choisi d’emprunter une voie de contournement afin d’atteindre son idéal olympique : sa citoyenneté argentine.

« Je suis capable de m’évaluer et je ne me vois pas aller aux Jeux pour le Canada », avoue candidement le jeune homme en marge des championnats mondiaux juniors de courte piste à Montréal.

Pour ce projet d’une vie, son parcours international passera désormais sous le drapeau argentin. La première percée pourrait l’amener aux Jeux olympiques de la Jeunesse à Lausanne, en janvier 2020, avec comme condition de terminer parmi les 28 premiers à l’épreuve de 1000 m à ces mondiaux de Montréal.

Trop tôt pour les Jeux de 2022

Ensuite, il lui faudra éventuellement accéder à la Coupe du monde afin de remplir les critères lui ouvrant les portes olympiques. Cette démarche devra d’ici là passer par son développement avec le Club de patinage de vitesse de Sherbrooke et un réseau de courses au Québec inférieur à celui Élite, auquel il devra se résigner en raison de son « nouveau » statut argentin. C’est là une longue route pour un patineur qui aura 16 ans le 4 février.

« C’est pour ça que les Jeux de 2022 sont peu probables. Je dois plutôt penser à 2026 », concède-t-il.

Ce rêve devient en conséquence celui de son père et de sa mère. Ingénieur industriel, Claudio Lencinas était directeur d’une usine et Natalia Ochoa venait de terminer ses études universitaires en géologie quand ils ont pris la décision, il y a 13 ans, de quitter Cordoba pour venir s’établir à Sherbrooke afin d’y trouver une vie meilleure. Leur petit Sebastian avait à peine deux ans.

Signe de la réussite de leur intégration, ils l’ont inscrit, comme ensuite Victoria qui est née au Québec, à une activité indissociable de nos hivers : patiner.

« Il y avait une patinoire extérieure près de la maison. Sebastian avait seulement trois ans, mais je voulais qu’il apprenne à patiner », raconte la maman.

Une école de vie

L’entrée de la famille Lencinas dans le club de Sherbrooke et la rencontre avec l’entraîneur Nicolas Bacon ont fait fructifier son potentiel. La confiance acquise par le garçon sur ses deux lames l’a autorisé à explorer le filon international en s’inscrivant à ces mondiaux juniors, quitte à devoir oublier la finale provinciale des Jeux du Québec en mars prochain, pour laquelle il était pourtant qualifié.

« Il a pris lui-même la décision de renoncer à certaines choses et à s’imposer des sacrifices. Il s’aventure dans une belle école de vie, avec ses succès et ses échecs. Ce qu’il va vivre va devenir un accomplissement qui va le marquer », projette sagement le père.

Pour l’instant, ce projet des Jeux de 2026 se limite aux images d’un unique athlète, portant fièrement le drapeau blanc et bleu de l’Argentine au début du défilé des nations...

Des indices qui ne mentent pas

Si une médaille n’est jamais gratuite, les trois patineurs québécois impliqués dans les Championnats mondiaux juniors à Montréal se sont donné chacun les moyens pour en revendiquer une.

William Dandjinou (500 m et 1500 m), Nicolas Perreault (1000 m et 1500 m) et Félix Pigeon (500 m) ont passé le premier test, vendredi, en se qualifiant pour les rondes suivantes de cet après-midi et de demain, à l’aréna Maurice-Richard. Seulement trois patineurs de l’équipe canadienne ont connu des ratés durant la journée, dont Pigeon, qui a éteint ses espoirs d’un podium au 1000 m après avoir terminé troisième de sa première épreuve.

Dandjinou se révèle

La fin de semaine est encore jeune, mais le niveau de courses est porteur de promesses parmi les Québécois. Pour un, William Dandjinou a livré du lourd. Il a été l’un des 11 plus rapides du jour parmi les 80 concurrents à jouer dans les 41 secondes au 500 m (41,954 s). Pas vilain pour un garçon qui œuvrait encore au niveau provincial il y a un an.

« Même si c’était plus difficile quand je n’avais pas atteint le niveau de performance que j’ai actuellement, je me débrouillais quand même bien dans mes courses. Mais je n’ai jamais arrêté d’aimer le patin. J’ai essayé de pratiquer des stratégies et des techniques. Maintenant que je suis plus fort, je peux encore plus pousser ces trucs. Ça m’aide à devenir un patineur plus complet », explique le patineur de 6 pi 2 po de 17 ans, à qui il reste deux années d’admissibilité pour des mondiaux juniors.

Sarault impeccable

La Canadienne la plus attendue à cet événement, Courtney Lee Sarault, a connu une journée sans failles. Vice-championne aux mondiaux de l’an dernier, la patineuse originaire du Nouveau-Brunswick s’est qualifiée aisément dans les trois distances.