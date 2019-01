Un détour à Laval pour Francis Bouillon

MONTRÉAL - Impliqué dans le développement des espoirs du Canadien de Montréal, l’ancien hockeyeur Francis Bouillon a l’habitude de prendre la route pour épier les Alexander Romanov et Josh Brook de ce monde dans les arénas. Ce samedi, il sera plutôt au grand air, à Laval, afin d’encourager des joueurs beaucoup plus jeunes.

La Coupe Best Buy, qui se tient au Centre de la nature, doit réunir 96 équipes de calibre atome et pee-wee, féminines et masculines. On présente ainsi l’événement comme «le plus grand tournoi de hockey extérieur au Québec».

«Ce que j’aime d’un événement comme celui-là, c’est que ça rappelle notre enfance, a commenté Bouillon, qui partage le rôle d’ambassadeur de cette 12e édition de la Coupe Best Buy avec la patineuse artistique Joannie Rochette. Personnellement, quand j’étais jeune dans le quartier Hochelaga, dès que j’arrivais de l’école, j’allais à la patinoire avec mes patins ou dans une cour d’école avec mes bottes. Ça me rejoint!»

Bouillon, qui porte officiellement le titre d’entraîneur, développement des joueurs avec l’organisation du Canadien, sera loin de ses tâches quotidiennes, mais il profitera néanmoins de l’occasion pour lancer un message aux jeunes.

«Oui, la compétition est là, mais quand tu joues atome ou pee-wee, il faut d’abord s’amuser et apprécier le moment présent», a-t-il indiqué.

C’est justement ce que compte faire Bouillon, dans son rôle, durant les quelques heures qu’il passera au Centre de la nature.

Deux espoirs prometteurs

À propos de son travail avec le Canadien, celui qui a maintenant 43 ans sert surtout de mentor auprès des jeunes défenseurs du club montréalais. Au cours des derniers mois, il s’est dit notamment impressionné par le Russe Alexander Romanov et le jeune Manitobain Josh Brook.

«Romanov s’est vraiment démarqué au Championnat du monde junior, a noté Bouillon, à propos de celui qui avait été nommé le défenseur par excellence de la compétition. On a tous aimé son tournoi.»

Choisi 38e au total au plus récent repêchage, soit en deuxième ronde, Romanov évolue cette saison avec le CSKA de Moscou, dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

«Au niveau junior, Josh Brook a une très belle progression, a par ailleurs estimé Bouillon. Il est encore loin de la Ligue nationale de hockey, mais je pense qu’il est définitivement sur la bonne voie.»

Ayant aussi participé au Championnat mondial junior, Brook évolue avec les Warriors de Moose Jaw, dans la Ligue de l’Ouest. Repêché au deuxième tour (56e au total) en 2017, le jeune homme de 19 ans a récolté 46 points en 35 matchs depuis le début de la présente saison.