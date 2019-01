Un ex de Radio-Canada investit dans une minière

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un ancien de Saputo met une maison de 8,5 M$ sur le marché

Capture d'écran

Camillo Lisio, un ancien chef des opérations chez le fromager Saputo, et sa femme ont mis en vente une maison à Westmount, une ville cossue de l’île de Montréal, pour 8,5 millions $. « L’un des plus beaux manoirs de toute la ville est enfin sur le marché et peut désormais être le vôtre après avoir été la propriété d’une même famille pendant de nombreuses années », souligne la courtière Marie-Yvonne Paint dans une fiche descriptive. La propriété construite en 1922 compte neuf chambres à coucher et cinq salles de bains. Son « terrain aux allures de parc et un pavillon d’été », notamment, « en font une occasion rare sur le marché actuel », selon la courtière. À qui la chance ?

Hubert T. Lacroix achète des actions de Stornoway Diamond Corporation

Photo Agence QMI, Chris Roussakis

L’ancien président de Radio-Canada, Hubert T. Lacroix, a fait l’acquisition de 100 000 actions de la minière Stornoway Diamond Corporation, où il vient d’être nommé administrateur. Cette minière qui exploite une mine de diamants dans le nord du Québec a reçu des centaines de millions de dollars en argent public. Investissement Québec a notamment injecté plus de 230 millions $ dans Stornoway alors que la Caisse de dépôt a misé près de 100 millions $. Le titre de Stornoway a perdu près de 80 % de sa valeur depuis deux ans.

L’argent de Martin Cauchon et d’Alain Dubuc dans la marijuana

Le propriétaire de journaux au Québec et ex-ministre de la Justice libéral Martin Cauchon détient actuellement 400 000 actions ordinaires du producteur de marijuana ontarien 48North pour une valeur de 236 000 $, où il agit comme administrateur, selon de nouveaux documents réglementaires. Alain Dubuc, ancien chroniqueur à La Presse et administrateur de 48North, détient de son côté 200 000 actions (valeur de 118 000 $). Le titre de 48North, où le fondateur du Cirque du Soleil Guy Laliberté a aussi des intérêts (10 millions d’actions en juin 2018), a fondu de 23 % depuis six mois.

Beaucoup d’autos de luxe au Salon de l’auto de Montréal

Photo courtoisie

Plusieurs constructeurs de grand luxe s’affichent actuellement au Salon de l’auto de Montréal. C’est notamment le cas de Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati, Ferrari et McLaren. Un représentant chez Lamborghini nous a notamment dit espérer doubler les ventes annuelles de Lamborghini au Québec grâce à l’introduction de l’Urus (photo), un VUS qui se détaille 242 000 $.