Une exposition qui fait saliver

Des photos culinaires, on en voit partout : dans les magazines, les livres de recettes, les publicités de restaurants. Mais elles font rarement l’objet d’une exposition. Pour faire perdurer son œuvre, la photographe Nadia Bélanger a décidé d’exposer le fruit d’un travail qu’elle peaufine depuis quelques années déjà.

La Galerie d’art des Deux-Ponts expose une quinzaine de photos de grand format de Nadia Bélanger jusqu’au 17 février, sous le titre Noir – photos culinaires.

« J’ai eu le goût de créer quelque chose qui allait durer, raconte-t-elle. J’étais tannée de voir mon travail qui ne durait pas sur les réseaux sociaux. Je m’applique, je travaille fort, et les clients mettent les photos sur Facebook le matin et le soir, après quelques like, c’est déjà oublié. »

Photo courtoisie, Nadia Bélanger

Il y a tout un travail de recherche derrière l’exposition Noir, confie-t-elle. L’artiste photographe s’est attardée aux aliments foncés, comme la betterave, la grenade, le chocolat, en jouant avec les lumières et les textures. Le résultat est très artistique. « J’ai eu l’idée d’une série de plusieurs images qui allaient se tenir ensemble, avec un fil conducteur », explique-t-elle.

Dans ses « fantasmes les plus fous », elle pensait à exposer en galerie, mais n’y croyait pas vraiment. Finalement, elle fera deux autres expositions en 2019, une à La Pocatière et l’autre à Cap-Santé, où les visiteurs peuvent se procurer les photos ainsi qu’une œuvre d’art, lesquelles enjoliveront assurément les cuisines.

Un défi

Designer graphique de formation, Nadia Bélanger a décidé de se lancer dans la photographie culinaire pour conjuguer ses deux passions. Elle cuisine elle-même et fait le montage pour la plupart de ses photos. « Oui, je cuisine des muffins juste pour les prendre en photo », lance-t-elle.

Elle a enchaîné plusieurs contrats pour des restaurants de la capitale, comme le Shaker et Thaïzone, entre autres. En ce moment, elle fait la tournée des restaurants de Québec dans le cadre de la Poutine Week, qui aura lieu du 1er au 7 février.

Faire de la photo de bouffe est un défi en soi, avec tout le travail derrière la caméra que ça implique, mais encore plus à une ère où tout le monde peut faire de la photo avec son téléphone, soutient-elle.

Photo courtoisie, Nadia Bélanger

Pour se démarquer, « il ne faut pas être bon, il faut être excellent », affirme la photographe.

« Il faut être une coche au-dessus de tout ce qui se fait. Tout le monde aujourd’hui a accès à un appareil photo ou à un cellulaire. Si on veut développer ce créneau-là, il faut être au-dessus de la moyenne, avoir un niveau de qualité supérieure. Il faut aussi développer son style. »

Il n’y a qu’à force de pratiquer qu’on devient bon, estime Nadia Bélanger. Elle, ce qui la stimule, c’est de rendre les plats attrayants.

« Ce n’est pas parce qu’on a un bon plat que la photo va être belle. Et paradoxalement, on peut avoir un plat comme du macaroni en boîte qui a l’air vraiment attirant si on a un certain talent. »

L’exposition Noir – photos culinaires a lieu du 1er au 17 février à la Galerie d’art des Deux-Ponts, située au 601, route des Rivières. Le vernissage se déroulera jeudi prochain.