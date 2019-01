Venezuela : l’UE prépare un appel commun à des élections rapides

L’UE prépare une nouvelle « déclaration commune » appelant à la convocation rapide d’élections au Venezuela, faute de quoi plusieurs de ses États membres plaident pour une reconnaissance de l’opposant Juan Guaido en tant que « président par intérim », a-t-on appris vendredi de sources diplomatiques.

« Nous voulons que des élections soient convoquées immédiatement » et prévues « pour un avenir proche », a expliqué une source diplomatique après une réunion de représentants des 28 à Bruxelles. « Nous parlons de jours et non de semaines » pour que cette convocation soit effective, a ajouté cette source.

« Il y a un fort soutien » à l’envoi par l’Union européenne d’ » un nouveau signal » au président Nicolas Maduro, a dit une autre source, expliquant que le service diplomatique de l’UE était désormais chargé de préparer un texte qui devra être approuvé par tous les États membres.

Plusieurs pays -dont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni- soutiennent le souhait de Madrid de prévoir une reconnaissance du jeune président du parlement, Juan Gaido, en tant que « président par intérim » du Venezuela, si le gouvernement à Caracas ne répond pas favorablement à la demande de nouvelles élections, ont déclaré des sources diplomatiques.

Mais certains États membres, dont la Grèce, sont réticents à formuler un tel ultimatum.

Dans une déclaration de la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini, au nom des 28, l’UE avait fait savoir mercredi qu’elle soutenait « pleinement l’assemblée nationale », « l’institution démocratiquement élue », appelant à « l’ouverture immédiate d’un processus politique débouchant sur des élections libres et crédibles, conformément à l’ordre constitutionnel ».

Plusieurs pays veulent désormais aller plus loin que ce texte prudent, en accentuant la pression sur Nicolas Maduro pour qu’il organise des élections.

« S’il s’avère que (Nicolas Maduro) ne veut pas les convoquer ou ne donne pas suffisamment de garanties, nous devrons charger une autre personne de le faire et nous devrons le reconnaître », a averti vendredi le chef de la diplomatie espagnole Josep Borrell, faisant allusion à Juan Guaido.