[VIDÉO] Quand le pape chante joyeux anniversaire à une «petite vieille» dans la foule

PANAMA | Voilà un anniversaire que cette fidèle n’est pas prête d’oublier: interpellé par son accoutrement et la banderole qu’elle portait, le pape François s’est arrêté au niveau d’une « petite vieille » pour lui chanter joyeux anniversaire durant son déplacement au Panama.

Vendredi matin, alors qu’il s’apprêtait à visiter une prison pour mineurs, le souverain pontife s’est arrêté durant quelques minutes au niveau d’un groupe de fidèles qui se trouvaient derrière les barrières de sécurité, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux et la télévision locale.

Chapeau en carton représentant une mitre, lunettes et t-shirt rouges, une femme âgée agitait une banderole sur laquelle on pouvait lire « Les grands-mères aussi ont fait du bruit #avecsagesse » (Las abuelas tambien armamos lio #consabiduria). Elle faisait référence aux propos du pape qui dit souvent aux jeunes « Faites du bruit! » (Hagan lio).

Sourire aux lèvres, François s’est approché et a échangé quelques mots avec cette femme avant de lui remettre un petit cadeau.

« Vous avez lu ce qu’il y a écrit? Que les vieux font du bruit mais avec sagesse. C’est pour ça que vous (les jeunes) devez parler avec eux (les personnes âgées) pour qu’ils vous transmettent leurs racines et leur sagesse ».

« Cette petite vieille, qui est plus jeune que moi (...) elle est en bonne forme, et aujourd’hui, c’est son anniversaire, on va donc lui chanter “joyeux anniversaire” », a alors dit le pape, avant de pousser la chansonnette, aussitôt imité par un groupe de pèlerins.

Avant de repartir, le souverain pontife a embrassé cette femme sous les hourras de la foule.

Le pape François se trouve au Panama jusqu’à dimanche pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).