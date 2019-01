ST-PIERRE, Alain



À Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 11 janvier 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé subitement monsieur Alain St-Pierre. Il était le fils de feu Louis-Ange St-Pierre et de feu Thérèse Lizotte. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Francis (Maryse Côté), Hélène (Yves Parent), Guy (Élisa Sajonia), André, Denis, Marco (Nathalie Duchemin). Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces: Mélanie Parent (Sylvain Paradis), Gabriel (Caroline Guay), Marie-Pascale, Caroline Parent (Gabriel Jobin-Rochefort), Jérémi, Nathaniel, Maryanne (Jérôme Bourgault), Guillaume Parent (Annie Bissonnette), Amélie Fortin-Ramsay, Frédéric, Barbara, sa filleule Élodie, Philippe, Benjamin et Olivier; ses arrière-nièces et arrière-neveux; ainsi que son filleul Jean-Philippe Fournier; ses tantes, oncles, cousines, cousins, ses collègues de travail et ses ami(e)s. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, Tél. : 418-682-6387.