BERNARD, Marcel



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Marcel Bernard, survenu de façon tragique à Terrebonne le 9 janvier 2019. Âgé de 61 ans et 7 mois, il était le fils de feu Pauline Carrier et le conjoint de dame Sara Morais. Il habitait à Kingsey Falls. Sa famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléances dès 12h30,Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Johnny (Marie-Josée Lussier) et Mélanie (Raymond Déry); ses petits- enfants: Danick, Andrew et Florence; ses frères et sœurs: Diane (Jean Deschênes), France, Christian (Lise Gagné), Jean, feu Claude (Martine Verreault), Marjolaine (Claude Théoret); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morais: Christian (Lise Girard), Stéphane (Sandra Simard), Marco (Cynthia Chantal); de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8. Téléphone : (418) 682-6387. www.coeuretavc.ca