LAFLEUR, Pauline



À l'Hôpital Laval, le 19 janvier 2019, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédée madame Pauline Lafleur, épouse de feu monsieur Jean-Bertrand Bergeron, fille de feu madame Rachel Grégoire et de feu monsieur Henri Wilfrid Lafleur. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles: Chantal, Josée (Stéphane Dupuis); ses petits loups: Félix-Antoine (Maude Blondeau) et Étienne, son fils Christian (Nancy Waite), leurs enfants: Sarah, Jessey et Amélia; Son frère Henri Lafleur (Denise Corbeil), ses beaux-frères et belles-sœurs: Noëlla Beaupré (feu Rodolphe Bergeron), Gisèle Bergeron (feu Georges-Louis Huot), Thérèse Bergeron (feu James Halpin) ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. Pauline est allée rejoindre son époux Jean; son filleul Yannick Lafleur; ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Bergeron. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.