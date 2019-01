4 infos utiles

1. Une entrée facilitée aux É.-U.

L’application Mobile Passport Control facilite l’entrée aux États-Unis. À noter que, comme l’aéroport Montréal-Trudeau a un centre de prédédouanement, cette application n’est pas nécessaire, mais elle est utile dans quelque 26 aéroports et trois ports maritimes. Pour l’utiliser, il suffit de créer son profil et d’entrer les informations liées à son passeport. À l’atterrissage aux États-Unis, le voyageur n’a plus qu’à compléter la section New Trip, se photographier et répondre aux questions de U.S. Customs and Border Protection. Une fois que le voyageur a soumis sa transaction via l’application, il reçoit un reçu électronique avec un code et peut passer directement par la voie express Mobile Passport Control. Cette application est disponible gratuitement via Google Play Store et Apple App Store (en anglais seulement).

2. Goûter le Portugal

Photo tirée d'Instagram

La série web Portugal Gourmand sera de retour en janvier pour une deuxième saison. En plus de suivre à nouveau Claudia Ferreira (@mzelle.ferreira) à travers le pays natal de son père, le restaurateur Carlos Ferreira, on aura droit aux meilleures adresses gourmandes de ce magnifique pays.

Mieux encore, pour cette 2e saison, le Groupe Ferreira, en partenariat avec Vacances Air Canada, a créé deux forfaits de voyages gourmands distincts, inspirés de la série.

Ce voyage s’ajoute à la collection Europe 2019 de Vacances Air Canada qui propose des voyages aux amateurs de gastronomie.

►www.vacancesaircanada.com

3. Du Wifi à New York

Un peu partout sur la planète, les aéroports donnent accès à une connexion wifi gratuite. Bien qu’ils soient parmi les plus fréquentés au monde, les aéroports John F. Kennedy International, Newark Liberty International et LaGuardia tardaient à le faire. C’est maintenant chose du passé ! Les passagers ont désormais accès à une connexion gratuite et illimitée.

4. Mickey, nonagénaire

Incroyable, Mickey Mouse a eu 90 ans le 18 novembre dernier. C’est en effet le 18 novembre 1928 que Walt Disney présentait le dessin animé Steamboat Willie mettant en vedette la célèbre souris. Pour célébrer cet événement, les parcs Disney proposent des festivités spéciales. En plus des objets à l’effigie de Mickey, d’une l’exposition immersive The True Original Exhibition présentée à New York jusqu’au 10 février, le World’s Biggest Mouse Party, la « plus grande fête au monde pour une souris », aura lieu en 2019 dans tous les parcs Disney du monde entier et sur leurs navires de croisière.