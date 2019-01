PELLETIER, Robert



À son domicile, le 20 janvier 2019, à l'âge de 73 ans et 5 mois, est décédé monsieur Robert Pelletier. Il était le fils de feu madame Marie Anctil et de feu monsieur Léopold Pelletier. Il demeurait à Saint-Pamphile de L'Islet. Il laisse dans le deuil ses filles: Julie (Matt Buote) et Geneviève (Mario Pelletier); ses petits-enfants: Alex, Dylan, Kassandra et Anthony; son amour Réjeanne Bourgault et ses enfants: France, Francis et Serge Thibodeau. Il était le frère de: Raymonde (Claude Ouellet), Marielle (Regilles Lévesque) et Clermont. Sont aussi affectés par son départ ses nièces, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant du CLSC de Saint-Pamphile, en particulier à Nathalie Gauvin pour l'accompagnement et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à PROCURE (halte au cancer de la prostate), 1320, boul. Graham, bureau 110, Villes Mont-Royal (Québec), H3P 3C8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " Bellevue ".