COMEAU, Rémi



À la Maison Michel-Sarrazin, le 22 janvier 2019, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Rémi Comeau, conjoint de dame Nathalie Carbonneau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Nathalie, son fils Bobby Comeau (Marie Simard), ses petits-enfants: Chelsea et Jayzy Comeau; son père Rosaire Comeau, sa mère Thérèse Lapointe; ses frères: Denis et Jean-Guy Comeau (Josée Breton), sa belle-mère Nicole Gingras (feu Richard Cantin); sa belle-sœur et ses beaux-frères de la famille Carbonneau: Lucie (Réal Ménard), Jean-Guy (Lisa Macleod) et Marcel (Josée Bergeron); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc) G1T 1P5, tél. : 418-688-0878.