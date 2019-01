Antilles françaises: la Guadeloupe à vélo

Il est vrai que par les 30 degrés à l’ombre qu’il fait aujourd’hui, on peut se demander pourquoi nous ne remplaçons par le lycra de notre chandail de vélo par celui de notre maillot de bain. Mais le bain de mer attendra, il y a tant à découvrir en Guadeloupe en dehors de ses plages.

Logé dans un hôtel de la station balnéaire de Saint-François, au sud-est de Haute-Terre (l’aile droite du papillon), notre peloton compte bien sillonner tous les chemins de traverse de cette partie « un peu plus plate » de l’île.

Le premier jour nous conduit à la belle Pointe des Châteaux, à 12 km de notre hôtel. Un aller-retour le long de plages sauvages jusqu’à l’extrémité rocheuse et déchiquetée de cette péninsule photogénique. Partis tôt le matin avant les grosses chaleurs, nous avons le temps en chemin de déclipser nos chaussures pour plonger dans l’eau chaude de la mer des Antilles.

Le lendemain, un 40 km nous attend pour rejoindre Vieux-Bourg, un petit village de pêcheurs proche du cœur du papillon. Troquant les routes nationales pour de charmants chemins de campagne, nous rentrons au cœur du territoire agricole de la Guadeloupe. Les cocotiers des plages du Sud laissent place à des champs de canne à sucre à perte de vue, entrecoupés de bananeraies aux régimes de fruits appétissants. On croirait rouler dans un jardin d’Éden avec les vaches qui paissent en liberté et nous regardent nous échiner sur l’asphalte brûlant. Heureusement, de belles descentes récompensent nos efforts et la vitesse nous sert de climatiseur naturel.