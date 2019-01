Au cœur des Balkans (3)

À Sarajevo, ma fille et moi décidons d’aller voir le célèbre pont de Mostar qui enjambe les eaux vertes de la rivière Neretva.

Le pont original, une construction ottomane du XVIe siècle, fut dynamité par les milices croates le 9 novembre 1993. Le pont actuel est une reproduction fidèle.

C’est un des endroits les plus pittoresques que vous verrez de votre vie.

Âme

Croates et Bosniaques étaient d’abord unis contre les Serbes. Puis, ils ont commencé à se battre entre eux.

Quand le général croate responsable de la destruction du pont, Slobodan Praljak, a appris sa condamnation pour crimes contre l’humanité, il s’est empoisonné en direct devant les caméras du monde entier.

Le pont n’avait aucun intérêt stratégique. On voulait blesser l’âme d’un peuple, comme si on visait délibérément l’Oratoire Saint-Joseph.

Pendant le trajet de retour, notre guide, un jeune homme prénommé Irfan, me confiait être déstabilisé par les « excès » du féminisme contemporain. Mais je ne suis, ajoutait-il mi-sérieux, qu’un « primitif » des Balkans.

Je lui ai expliqué que ce qu’il venait de me dire serait difficilement permis dans l’Amérique du Nord pseudo-éclairée.

Nous avons ensuite mis le cap en direction de Dubrovnik, en Croatie.

C’est en autobus qu’on voyage le mieux dans les Balkans. Le train est lent, c’est très montagneux, et il y a très peu de vraies autoroutes.

Dans les Balkans, le franchissement des frontières est une affaire sérieuse. Vos documents sont soigneusement examinés.

Dans notre autobus, il y avait trois jeunes Turcs très sympathiques qui offraient des biscuits aux figues à tous les passagers.

Le douanier croate leur a sèchement ordonné de quitter l’autobus et interdit l’entrée au pays.

La Croatie est catholique. Dès que vous y mettez les pieds, les églises remplacent les mosquées.

Dubrovnik, c’est la Venise de cette partie de l’Europe. Y a-t-il quelque chose de plus beau que ses ruelles, ses toits en tuile, ses monastères et ses murailles parfaitement conservées, battues par l’Adriatique ?

N’y allez pas l’été : trop de monde, dit-on. Bizarrement, il y a des chats errants partout.

J’aime jaser avec des inconnus. Parfois, ma fille en est gênée. Notre chauffeur de taxi était un ancien champion yougoslave de judo. Étrange destin.

Choc

À la douane qui sépare la Croatie du Monténégro, des chèvres de montagne descendent pour vous tenir compagnie.

La côte de l’Adriatique est d’une beauté qui n’a rien à envier à la plus prestigieuse Côte Amalfitaine italienne.

C’est une succession hallucinante de falaises, de baies sablonneuses, de villages de pêcheurs et de forteresses sur de petites îles. Ne manquez pas Kotor.

Quand vous coupez vers l’intérieur, le Monténégro doit être un des pays les plus montagneux du monde. Coup de foudre garanti.

Podgorica est probablement la seule capitale européenne où il faut attendre que les moutons aient fini de traverser la route pour avancer.

Puis, on a filé vers Tirana, capitale de l’Albanie, un des pays les plus pauvres et mystérieux d’Europe. Un vrai choc. Je vous raconterai.

Langue et fric

Des gens me demandent comment je me suis débrouillé pour les langues dans les Balkans. Maudite bonne question.

Comme je l’expliquais à une lectrice, on s’en sort très bien avec un mélange de français, d’anglais, de sourires, de gestes de la main et de grimaces. À mon grand étonnement, j’ai découvert qu’à l’extérieur de l’industrie touristique (hôtels, guides, etc.), il n’est pas vrai que tous baragouinent l’anglais.

Dans les taxis, j’arrivais avec ma feuille de Google Map imprimée pour montrer la destination souhaitée. Dans les restaurants, je pointais du doigt... et ainsi de suite. Il s’agit de ne pas être gêné. Les gens sont gentils et veulent aider.

Pour l’argent, à part le Monténégro qui utilise l’euro, les autres pays utilisent des devises monétaires spécifiques et, en tout respect, marginales. Quand vous quittez un pays, les devises que vous n’aurez pas dépensées ne seront pas échangeables. Écoulez tout avant de sortir.