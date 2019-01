Autres combats mêmes succès

Décidément, les combats remportés par Gill durant sa carrière sur le tatami ont préparé ceux qu’il mène aujourd’hui comme directeur général de Judo Canada. Après son entrée parmi les immortels le 18 septembre dernier en Azerbaïdjan, la fédération nationale annonçait le mois suivant que Montréal accueillerait en juillet 2019 un Grand Prix, le plus important circuit de tournois au monde avec plus de 500 athlètes de 60 pays engagés dans le processus de sélection olympique.

Sous la griffe de Gill, le centre national d’entraînement implanté depuis 2014 à l’Institut national du sport du Québec (INSQ) – pour lequel il a milité – héberge plusieurs des meilleurs judokas féminins et masculins de la planète. Toute cette visibilité profite sans aucun doute au judo québécois et, par conséquent, à ses 12 000 membres fédérés.

Le judo dicte la vie de Nicolas Gill depuis qu’il s’y est initié à l’âge de six ans. On connaît son passé d’athlète : médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Sydney et de bronze à Barcelone, triple médaillé à des championnats du monde, roi et maître aux Jeux panaméricains et du Commonwealth, et 10 fois champion canadien.