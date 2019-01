Brady Leman triomphe en Ontario, Britanny Phelan chute en finale

Devant ses partisans, le Canadien Brady Leman a été sacré champion, samedi, lors de la Coupe du monde de ski cross de Blue Mountain, en Ontario.

Le champion olympique des Jeux de Pyeongchang a terminé devant le Français Bastien Midol et l’Autrichien Johannes Rohrweck.

Chez les femmes, la Canadienne Marielle Thompson a récolté l’argent tandis que la skieuse de Mont-Tremblant Brittany Phelan s’est illustrée tout au long compétition avant de chuter en finale. Elle a survolé les huitièmes, les quarts et les demi-finales, terminant première de sa vague à ces trois occasions et faisant aisément sa place pour la course ultime.

Lors de la grande finale, Phelan était en bonne position pour remporter la médaille de bronze jusqu’à ce qu’elle chute lourdement après un saut et qu’elle se retrouve dans les filets en bordure de piste. Heureusement pour Phelan, après être restée quelques minutes couchée par terre, elle a pu se relever et descendre doucement la piste.

Pendant ce temps, c’est la Suisse Fanny Smith qui a remporté la course devant Thompson. La Française Alizée Baron a mis la main sur le bronze.

(Avec la collaboration de Sportcom)