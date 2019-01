Casse-Noisette et les quatre royaumes: des costumes grâce à Ikea!

Au cours de sa carrière, la costumière Jenny Beavan a aidé à ancrer bon nombre d’univers imaginaires dans la réalité. Nommée 10 fois aux Oscars et récipiendaire de deux statuettes – dont une pour Mad Max: La route du chaos –, elle a travaillé sur les vêtements époustouflants du film Casse-Noisette et les quatre royaumes. En entrevue, elle détaille sa démarche et dévoile même quelques secrets.

«C’est le scénario qui prime, c’est sur lui que je m’appuie en premier lieu», répond-elle lorsqu’on lui demande de détailler sa méthodologie de travail et la manière dont elle commence à appréhender les personnages qu’elle habillera.

Réinvention du ballet du même nom, Casse-Noisette et les quatre royaumes est une adaptation de Casse-Noisette et le roi des souris, un conte d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann paru en 1816 et dans lequel une jeune fille, Clara Stahlbaum (Mackenzie Foy), découvre un monde imaginaire dont sa mère décédée était reine.

Photo AFP

«Bien sûr, j’avais vu le ballet enfant et je me souviens encore de l’excitation que j’avais ressentie! Dans ce cas précis, lorsque j’ai reçu le scénario, le chef décorateur avait déjà commencé à travailler sur des décors et avait imaginé les grandes lignes de l’univers. J’ai décortiqué tous les personnages et j’ai regardé attentivement leur signification.»

Son inspiration, quel que soit le projet, lui vient de toutes les sphères imaginables, y compris les sphères les plus surprenantes! «J’ai regardé de l’art moderne, plein de choses différentes. Pour Casse-Noisette, avant même de me concentrer sur Clara, je me souviens que je me suis penchée sur les différents royaumes.» En effet, la jeune héroïne découvrira la Terre des Bonbons, la Terre des Fleurs, la Terre des Flocons de neige et le Quatrième royaume.

«J’ai immédiatement plongé dans le personnage du Roi des souris et la Terre des Bonbons. Je me suis posé toutes sortes de questions en me demandant comment nous pouvions construire des fleurs en bonbons, quel tissu utiliser, etc. Je voulais développer un aspect très différent pour chacun des royaumes», dit-elle.

Une fois cette étape terminée, Jenny Beavan prend le temps de disséquer les personnages avec les acteurs. Elle s’est donc assise, entre autres, avec Helen Mirren qui tient le rôle de Mère Gingembre pour réaliser son costume qui ressemble à celui d’un pirate.

«Je fais partie d’une équipe créative, c’est ça un film. Et dans cette équipe, il y a les acteurs. Nous parlons lors des essayages ou avant. En général, ils ont étudié leur personnage à fond. Parfois, ils sont extrêmement heureux de ce que j’ai créé comme costume, parfois, ils ont des idées. C’est véritablement un dialogue.»

«Dans le cas d’Helen, elle tenait vraiment à ce que la Mère Gingembre porte des pantalons. Ce n’était pas du tout une chose à laquelle j’avais pensé! Helen avait aussi des idées intéressantes sur le plan des tissus, ça a vraiment été une collaboration totale.»

Préoccupation du public

Jenny Beavan précise qu’elle avait carte blanche. Elle n’a jamais senti de censure ou de limites à ce qu’elle pouvait imaginer.

«Je me sentais très libre dans cet univers, après tout, c’est un monde fantastique. Mais l’histoire se déroule dans les années 1870. Je ne crois pas qu’on puisse totalement faire abstraction de la période dans laquelle se déroule une histoire, on a toujours besoin d’une époque dans laquelle ancrer les costumes. Je pense également que tous les personnages des royaumes imaginaires viennent directement de l’imaginaire de la mère de Clara et s’inspirent de ce qu’elle possédait comme automates, jouets et accessoires. J’ai utilisé beaucoup de tissus très modernes, très peu chers et très vulgaires», ajoute-t-elle.

En se souciant de donner à des vêtements du XIXe siècle une apparence résolument moderne, Jenny Beavan a utilisé énormément de trucs et astuces, parfois étonnants.

«Notre budget n’était pas royal, loin de là. Un budget limité n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car cela force à se dépasser, à aller hors des sentiers battus et à être créatif.»

Un soupçon de technologie

Sentant qu’elle pouvait laisser libre cours à son imagination, la costumière a décidé de donner à la robe du couronnement de Clara un aspect lumineux.

«Nous avons utilisé des guirlandes de Noël de chez Ikea que nous avons cousues dans le tissu, raconte-t-elle. Le département des effets spéciaux lui a ensuite donné un éclat particulier.»

Bon nombre de métiers du cinéma ont dû s’adapter à de nouvelles technologies, comme la captation de mouvements. Est-ce le cas pour le métier de Jenny Beavan, qui a mis la main sur son premier Oscar en 1986 pour Chambre avec vue de James Ivory?

«La technologie n’a pas fondamentalement modifié ma manière de créer les costumes. C’est l’évolution des moyens de communication qui a eu un impact. Les communications instantanées ont rendu mon travail plus compliqué. La haute définition a, par ailleurs, pour impact qu’il faut que les finitions soient impeccables, même si de nombreux réalisateurs reviennent à la pellicule traditionnelle comme cela a été le cas pour L'histoire de Jean-Christophe, autre film des studios Disney dont j’ai fait les costumes.»

«Quand j’ai commencé dans mon métier, nous devions faire tous nos dessins à la main, incluant ceux de la continuité entre les scènes, comme les détails des plis des vêtements d’un personnage assis. De fait, les acteurs devaient se plier à un emploi du temps strict, devaient respecter les consignes au pied de la lettre sans pouvoir les changer.»

Casse-Noisette et les quatre royaumes est disponible en formats DVD, Blu-ray et numérique dès le 29 janvier.