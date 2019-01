Centre Bell: bruyant triomphe pour Bryan Adams

Bryan Adams n’a pas à s’inquiéter de son pouvoir de séduction. Un Centre Bell comblé d’inconditionnels de toutes les générations l’attendait, samedi soir, et a porté en (bruyant) triomphe l’auteur-compositeur et sa déferlante de morceaux à succès, de «Heaven» à «(Everything I Do) I Do It For You».

Sa tournée «Ultimate Tour» est annonciatrice de son prochain album, «Shine a Light», qui paraîtra le 1er mars, mais c’est essentiellement pour gâter sa horde d’admirateurs de son répertoire tellement chouchouté par les radios au fil des ans que l’artiste canadien de bientôt 60 ans prend encore la route.

Ses titres les plus connus, nombreux, ont été reçus avec une excitation contagieuse par les 15 600 personnes présentes.

Ce moment où la foule a chanté en chœur, dès le premier couplet de «Heaven», tous cellulaires levés, ne laissant que le refrain à l’interprète, était à donner le frisson.

On ne comptait plus les yeux brillants et les sourires attendris aux mesures de «Summer of 69», «Je suis là, me voilà», «When You’Re Gone» (sans la Spice Girl Melanie C, évidemment), «Back to You » et «Have You Ever Really Loved A Woman», pour ne nommer que celles-là.

Dès le départ, au son d’une «Ultimate Love» difficile à reconnaître dans le bourdonnement ambiant, Bryan Adams et ses musiciens ont été accueillis dans une cascade de gloussements stridents.

«Run To You» a causé une belle ferveur, puis le bien-aimé Bryan a exprimé sa joie d’être là. En français, pour ajouter à la magie. Son parterre n’en espérait même pas autant et le lui a fait savoir dans une salve de cris de joie.

«Bonsoir Montréal! Je m’appelle Bryan. Je suis le chanteur pour le soir... Je vais essayer de parler un peu français avec vous!»

Réactions hystériques

Bryan Adams a sûrement vécu un aussi beau moment que ses fidèles à Montréal, samedi, devant la réponse chaleureuse et sentie que ceux-ci ont offerte à ses moindres faits et gestes.

Hurlements, ovations à n’en plus finir, chorales spontanées dans les gradins, bras se balançant haut, déhanchements: les spectateurs vouaient apparemment une grande affection à leur idole. Il fallait avoir le tympan solide pour encaisser les réactions hystériques aux débuts de «(Everything I Do) I Do It For You» et de «Somebody»!

Pourtant, Bryan Adams ne fait pas tellement de vagues sur une scène. Il gratte sa guitare avec aplomb, arpente l’espace de long en large et ose quelques finesses, mais il serait exagéré d’affirmer qu’il en met plein la vue. Sa mise en scène est simplement fondée sur un immense écran projetant diverses saynètes le mettant souvent en cause.

En contrepartie, le chanteur se montre généreux. Il s’est contenté de glisser ça et là quelques pièces fraîchement composées, comme la vivifiante «Shine a Light». Celle-ci s’inscrit tout à fait dans la suite logique de son catalogue.

Bryan Adams sera de retour au Centre Bell le 2 juillet prochain. Les billets seront en vente le vendredi 8 février, à 10 h.