Colère pétrolière et Constitution

Le carnet de la semaine

« Dealmaker » ? Du trumpisme !

Mes oreilles de #mononc101 ne sont pas les seules à avoir été heurtées par l’utilisation du mot « dealmaker » par François Legault, à Paris, pour se décrire, lui, ainsi qu’Emmanuel Macron, président français. Le professeur Benoît Melançon soulignait hier à Qub que le seul homme d’État à se décrire ainsi est Donald Trump. Ce dernier s’est fait écrire un livre dans les années 1980 intitulé The art of the deal. Comparaison peu flatteuse pour M. Legault, suggère l’universitaire.