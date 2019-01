Connor McDavid la fusée

SAN JOSE | Connor McDavid a démontré que sa rapidité n’est pas une illusion.

Double champion en titre de l’épreuve du patineur le plus rapide, il a remis ça, vendredi au SAP Center de San Jose, dans le cadre du concours d’habiletés précédant la classique des étoiles.

Une fois de plus, l’attaquant a laissé ses concurrents dans le brouillard. La vedette des Oilers a bouclé le parcours en 13,378 secondes. Seul Jack Eichel a pu s’en approcher quelque peu avec un chrono de 13,582 s.

L’Olympienne Kendall Coyne Shofield avait donné le ton à l’épreuve en s’élançant la première. Appelée à remplacer Nathan MacKinnon, blessé au pied gauche, l’Américaine a fait le tour de la patinoire en 14,346 secondes. Un temps plus de respectable!

Preuve que Paul Byron est un patineur rapide: le week-end dernier, lors du concours d’habiletés tenu par le Canadien, il a réalisé un temps de 13,680 secondes. Ce temps lui aurait valu la troisième marche du podium, à San Jose.

Photo AFP

Carlson laisse sa marque

Si McDavid a défendu son titre avec brio, il était assuré que l’épreuve du tir le plus puissant couronnerait un nouveau champion. En l’absence d’Alex Ovechkin, le monarque de l’an dernier, John Carlson a pris le relais.

Il a succédé à son coéquipier des Capitals en réussissant une frappe de 102,8 m/h. Un boulet de canon, il va sans dire. Mais, on est encore loin des 108,8 m/h atteints par Zdeno Chara en 2012, à Ottawa.

À sa première présence à cette classique, en neuf saisons complètes dans la LNH, Carlson aura donc réussi à laisser sa marque.

Dans l’épreuve du contrôle de la rondelle, Patrick Kane semblait voguer allègrement vers la victoire. Premier à s’élancer, il était le seul à avoir connu un parcours sans fautes. C’était avant que Johnny Gaudreau, le dernier candidat, ne s’amène en piste.

Son maniement de la rondelle pratiquement sans faille lui a permis de coiffer l’attaquant des Blackhawks de justesse. (27,045 secondes contre 28,611 secondes) et de conserver son titre.

Photo AFP

Le mur Lundqvist

Henrik Lundqvist a démontré qu’il est encore capable de tenir tête aux jeunes vedettes habiles de la LNH. Le gardien des Rangers a stoppé 12 tirs de suite, succédant à Marc-André Fleury au concours du plus grand nombre d’arrêts consécutifs.

Il est venu à deux arrêts près d’égaler la marque Fleury, réalisée l’an dernier lors de la présentation de ce premier concours. Cette fois, le Sorelois a vu sa séquence s’arrêter à six. Après deux brillants arrêts aux dépens de Gabriel Landeskog et de Miro Heiskanen, il a cédé devant Blake Wheeler sur un tir sans vigueur qui a semblé le prendre par surprise.

Photo AFP

Les plus précis

Leon Draisaitl a remporté le défi des passeurs en reliant le parcours de cibles et d’obstacles en 69,088 secondes.

Enfin, David Pastrnak s’est affirmé comme le tireur le plus précis en fracassant les cinq cibles en 11,309 secondes. Il n’était qu’à une fraction de seconde du record de 11,136 s, détenu depuis l’an dernier par Brock Boeser.

Un trio de Québécois parmi les étoiles

Pour la première fois depuis 2003, le Canadien n’a pas envoyé de représentant au week-end des étoiles. Toutefois, les amateurs de hockey québécois pourront voir trois produits de la Belle Province à l’œuvre.

Marc-André Fleury, Sorel-Tracy, Division Pacifique, 4e présence

Il domine la LNH pour les victoires (27) et les jeux blancs (6). Il a pris part à 45 des 52 matchs des Golden Knights, ce qui en fait le gardien le plus sollicité de la LNH. Il affiche une moyenne de buts alloués de 2,49 (7e parmi les gardiens qui ont joué au moins 25 matchs) et un taux d’efficacité de ,911 (17e).

Kristopher Letang, Montréal, Division Métropolitaine, 5e présence (choisi par les partisans)

Il est le troisième joueur le plus utilisé dans le circuit avec un temps de jeu moyen de 26 min 8 s. Au sein des défenseurs de la LNH, il occupe le 4e rang des buteurs (11 buts) et le sixième chez les pointeurs (40 points). Véritable quart des Penguins, il n’est qu’à cinq buts de sa marque personnelle réalisée au cours de la saison 2015-2016.

Thomas Chabot, Sainte-Marie-de-Beauce, Division Atlantique, 1re présence

À sa deuxième saison seulement, le défenseur connaît une belle éclosion. Ses 39 points sont déjà 14 de plus que sa récolte de l’an dernier. L’homme de confiance de Guy Boucher à la ligne bleue des Sénateurs fait partie du groupe restreint de quatre joueurs dont la fiche de +/- est au-dessus du point de congélation. Il occupe le 7e rang des buteurs (10) et le 8e rang des pointeurs (39) chez les arrières de la LNH.