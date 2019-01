Coups de cœur au Québec: 7 lieux où découvrir le monde animal

L’hiver, on ne pense pas spontanément à visiter un zoo ou tout autre lieu nous permettant de découvrir le monde animal. Plusieurs établissements sont pourtant ouverts et aucun ne se ressemble. À chaque endroit, on vit une expérience différente. Ne manquez pas de vérifier l’horaire avant de vous rendre.

Le Miller Zoo

Photo courtoisie, Megane Bilodeau

Le docu-réalité Un zoo pas comme les autres, diffusé à TVA, c’est là. À l’origine un centre de réhabilitation, le jardin zoologique, à une heure au sud de Québec, donne l’occasion de voir sur la neige lynx, renards ou tigresse de Sibérie. Des quartiers tropicaux abritent les animaux des pays chauds.

Admission : 18 $ par visiteur de 13 ans et plus, 14 $ pour les 3 à 12 ans, gratuit pour les 2 ans et moins.

millerzoo.ca

L’Aquarium du Québec

Situé à l’entrée de la ville de Québec, l’aquarium est un étonnant lieu à explorer, à l’intérieur et à l’extérieur. On s’introduit dans des galeries sous-marines. On touche des raies de l’Atlantique. On observe des ours blancs et des phoques communs. Avec un guide animalier, on se familiarise avec les morses.

À voir dehors : les animaux lumineux et la forêt enchantée du Festilumières (consultez l’horaire). Frais d’entrée à l’aquarium (Festilumières en sus) : 19,50 $ par adulte, 58,50 $ par famille (deux adultes avec leurs enfants).

sepaq.com

Le Zoo de Granby

Photo courtoisie, Zoo de Granby

Des animaux exotiques dans la neige ? Tigres de l’amour, macaques japonais ou wallabies y sont à leur aise au Zoo de Granby. Tous les pavillons sont accessibles, dont celui des éléphants et des girafes. Rallye avec 10 stations permettant de tester vos connaissances. Au village d’hiver : glissades, labyrinthes et jeux géants.

L’hiver, on y voit la grande majorité des animaux du zoo pour presque la moitié du prix. Tarif : 24 $ par visiteur de 13 ans et plus, 15 $ pour les 3 à 12 ans et 7 $ à deux ans.

zoodegranby.com

Le Zoo Ecomuseum

Il faudrait toute une vie à explorer pour voir autant d’animaux du Québec que dans ce parc zoologique de l’ouest de l’île de Montréal. Au bâtiment principal, on découvre grenouilles et tortues. En marchant sur un chemin, on voit de près des porcs-épics, un aigle royal ou des loutres de rivière enjouées.

Frais d’entrée : 15 $/personne de 16 ans et plus, 8,50 $/enfant (3 à 15 ans), gratuit/bambin (2 ans et moins).

ecomuseum.ca

L’Insectarium de Montréal

Photo courtoisie, Espace pour la vie

Nos préjugés sur les insectes font place à l’émerveillement lors de notre visite. Il faut voir la fourmilière en activité, la beauté des scarabées géants de la forêt tropicale ou ces insectes aux formes inusitées comme le phasme à tiare. La collection comprend 250 000 insectes de partout dans le monde, vivants ou naturalisés.

Tarifs (incluant l’accès au Jardin botanique) : 20,50 $ par adulte, 10 $ par enfant de 5 à 17 ans, gratuit pour les 4 ans et moins.

espacepourlavie.ca

Le parc Oméga

Photo courtoisie, Parc Oméga

À Montebello, traverser ce parc animalier en voiture, c’est faire un voyage instantané d’un bout à l’autre du Canada en croisant wapitis, coyotes ou dindons sauvages. À la Terre des Pionniers, on fait une halte pour donner des carottes aux chevreuils. À ne pas manquer : observer les loups avec un guide-naturaliste.

Tarifs : 27 $/personne de 16 ans et plus, 20 $/enfant de 6 à 15 ans, 10 $/enfant de 2 à 5 ans.

819 423-5487

parc-omega.com

La Ferme 5 étoiles

Photo courtoisie, Marc Loiselle

Lors d’un séjour à ce centre de vacances situé près de Tadoussac, on nourrit poules et lapins à l’étable. Au refuge pour animaux sauvages blessés ou orphelins, on fait connaissance avec Rouky, un renard argenté ou encore Zoé, une femelle orignal. La grande vedette demeure Jacob, un loup gris apprivoisé.