Découvrir Dunedin

On ne le dira jamais assez, il n’y a pas qu’Hollywood, Fort Lauderdale ou Miami en Floride. Avez-vous déjà visité Dunedin, cette charmante petite ville, un peu au nord de Clearwater ? Fondée par des Écossais au XIXe siècle, Dunedin s’inspire du nom gaélique d’Édimbourg, la capitale de l’Écosse. En plus de la culture écossaise qui y est bien présente, c’est aussi à Dunedin que se déroule tous les ans, le camp d’entraînement des Blue Jays de Toronto. Allez, faites vos valises ! Voici d’autres bonnes raisons de partir à la découverte de cette station balnéaire unique !

Bienvenue aux chiens

Amateurs de toutous, courez à toute vitesse à Dunedin ! Ici, une trentaine de restaurants, bars et cafés acceptent les chiens. Amusez-vous à compter le nombre de bols d’eau sur le patio des commerces, il y en a partout ! On trouve aussi à Dunedin plusieurs murales consacrées aux poilus à quatre pattes, dont la célèbre murale « Welcome to Dogedin » à l’arrière du Skip’s Bar & Grill sur Main Street. En échange de dons pour le Dunedin Dog Rescue, l’artiste Anna Hamilton Fields a fait le portrait de centaines de chiens en s’inspirant des photos de leur propriétaire. Ces murales sont des lieux propices pour des selfies, en souvenir de votre passage. Autre tendance ici : les oranges peintes sur les maisons ! Des œuvres de l’artiste Steve Spathelf. Après tout, c’est à Dunedin que fut créé le jus d’orange concentré !

Fenway Hotel

Le Fenway Hotel est le lieu tout indiqué pour une escapade romantique. Après de nombreuses rénovations et des millions de dollars investis, l’hôtel de style néo-méditerranéen­­­ espagnol construit en 1926 vient tout juste de rouvrir ses portes en novembre 2018. Oui, oui, ça sent le neuf !

Cet hôtel-boutique de 83 chambres, portant la signature Marriott International Autograph Collection, avec son immense terrain à la pelouse anglaise parfaite pour le croquet, fait tourner bien des têtes ! La vue du Hi-Fi Rooftop Bar sur le golfe du Mexique, alors que le soleil tire sa révérence, est tout aussi spectaculaire. La piscine invite à la relaxation et le resto branché HEW Parlor & Chophouse est parfait pour les soupers en tête à tête. À noter que l’hôtel offre des spectacles de jazz 7 jours sur 7. Les férus d’histoire seront heureux d’apprendre que c’est ici même que fut inaugurée la première station de radio du comté de Pinellas en 1925 et que les lieux ont déjà servi d’école et d’université. Ah si les murs pouvaient parler !

Honeymoon Island State Park et Caladesi Island State Park

Autre raison de faire escale à Dunedin, son emplacement ! La ville est seulement à une vingtaine de minutes au sud de la populaire Clearwater Beach qui a remporté, il y a un peu moins d’un an, le prix de la plus belle plage des États-Unis décerné par Trip Advisor. Pour ceux qui souhaitent plus de tranquillité, Dunedin est à 8 km du Honeymoon Island State Park, un vrai paradis sur terre avec ses kilomètres de plages de sable blanc, ses milliers de coquillages, son eau cristalline et ses pistes de randonnée. La façon la plus amusante de s’y rendre de Dunedin est de louer un vélo électrique chez Pedego Electrik Bikes. Profitez-en pour explorer les lieux à vélo, vous risquez de croiser tortues, tatous et oiseaux de toutes sortes. On peut aussi prendre le ferry de Honeymoon Island pour découvrir le Caladesi Island State Park, un trajet de 10 minutes. En 1921, les îles ont été scindées en deux à la suite d’un ouragan. Une autre oasis de paix avec des kilomètres de plage quasi déserte. Également très apprécié des amateurs de kayak.

Tout à pied

Oubliez la voiture à Dunedin ! Tout se fait à pied ou à vélo. D’ailleurs, la célèbre Pinellas Trail de 75 km qui relie St-Pete à Tarpon Springs, très populaire auprès des cyclistes, traverse la rue principale de Dunedin. Son petit centre-ville regorge de galeries d’art, de boutiques uniques, de bons restaurants. D’ailleurs, ne cherchez pas de grandes chaînes américaines, il n’y en a pas. Ici, les restaurants, bars et brasseries appartiennent à des locaux. Pour de la bonne bouffe mexicaine et végétarienne dans un décor éclectique, rendez-vous à la Casa Tina. Des spectacles d’acrobaties sont d’ailleurs présentés le week-end. La Dunedin Brewery, la première brasserie artisanale de toute la Floride, mérite aussi le détour, d’autant plus qu’on y présente de la musique live en soirée.

En fin de journée, faites un détour par la Dunedin Marina, à quelques pas de la Main Street, pour assister au coucher de soleil, magique !

