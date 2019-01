D’ennemis jurés à partenaires d’affaires

Les règlements de comptes entre gangs de rue ont fait exploser le nombre de meurtres au pays depuis deux ans. C’est le contraire au Québec, où les gangs autrefois ennemis sont devenus d’improbables partenaires d’affaires.

René-André Brisebois

Criminologue « C’est tellement rare qu’on parle des gangs de rue que c’est un peu comme s’ils n’existaient plus ! » mentionne René-André Brisebois, qui donne le cours « Phénomène des gangs », à l’Université de Montréal.

Suivant l’adage « l’union fait la force », les premiers gangs de rue étaient apparus il y a plus de 30 ans à Montréal « en réaction à de la discrimination ou du racisme », avant de se lancer dans le crime, d’après ce criminologue.

En 2012, les bandes longtemps rivales ont poussé le dicton plus loin.

Sous la férule de Gregory Woolley, seul gangster noir à avoir été admis dans la famille des Hells Angels, ils se sont laissé convaincre de s’unir au sein d’une alliance économique avec les motards et les factions mafieuses.

David Bertrand

Commandant au SPVM « Ils ont compris qu’il y avait de la place pour tout le monde [sur le marché criminel] et qu’ils pouvaient faire plus d’argent par des associations d’affaires. Ce n’est plus une question de respecter des couleurs, mais plutôt de maximiser les profits », a expliqué le commandant David Bertrand, de la Division du crime organisé à la police de Montréal (SPVM).

En 2017 et en 2018, sur un total de 15 meurtres attribuables au crime organisé à Montréal, le commandant Bertrand a confirmé au Journal qu’aucun n’est relié aux gangs de rue.

« Ils ont appris à faire de la business ensemble, souvent dans des créneaux lucratifs comme le proxénétisme et la fraude, où les enquêtes policières sont difficiles à mener. Ils sont moins visibles qu’avant et attirent moins de chaleur policière », a précisé René-André Brisebois.

Il n’existerait pas d’alliance criminelle d’une telle ampleur ailleurs au Canada, selon nos informations.

La plus longue accalmie

Il y a une douzaine d’années, les Bloods (Rouges) de Montréal-Nord, les Crips (Bleus) du quartier Saint-Michel et les nombreux Posse d’origine jamaïcaine dans l’ouest de l’île de Montréal se tiraient dessus chaque semaine.

« C’était la guerre. Or, les gangs de rue sont définitivement dans la période la plus paisible que j’ai vue à Montréal », dit Harry Delva, un spécialiste des gangs et du travail de rue dans le quartier Saint-Michel depuis 30 ans.

Il n’aurait jamais cru cela possible, d’après le témoignage que M. Delva a livré devant un comité de députés à Ottawa, le 30 janvier 2007.

Pas la bonne couleur

« Arrivera-t-on à stopper tout ça ? Moi, je vous dis à l’avance que non, malheureusement », avait-il déclaré en rappelant que ces jeunes n’ayant « rien à perdre » s’affrontaient « dans les rues, autour des écoles et dans les parcs ».

Le midi du 28 octobre 2005, Patricio Astudillo, 17 ans, avait été poignardé à mort devant une école secondaire de Cartierville pour avoir affiché son allégeance « bleue » devant ses agresseurs au « bandana » rouge des Bloods.

« C’était fou. Tu pouvais mourir si tu ne portais pas les bonnes couleurs. Il y a eu une centaine de morts pour ça à Montréal », déplore le sergent-détective à la retraite Jean-Claude Gauthier.

Durant ces années troubles, l’ancien expert sur les gangs de rue au SPVM compilait « sur un tableau blanc » la liste des meurtres et des tentatives de meurtre, leurs dates et endroits, le nom des cibles et les suspects.

Il a eu besoin de plusieurs tableaux. De janvier 2006 à décembre 2007, les gangs furent mêlés à 26 homicides et à 96 tentatives de meurtre, incitant la police de Mont­réal à faire d’eux sa priorité numéro un.

En deux ans, les policiers ont fait 2850 arrestations et saisi plus de 300 armes à feu dans le giron des gangs.

En 2007, Bill Blair, alors chef de la police de Toronto, a profité d’une visite à Mont­réal pour vanter la lutte aux gangs de rue dans la Ville Reine. Il s’estimait « plus chanceux » que son homologue du SPVM.

Car malgré la pression exercée par le SPVM, les tensions entre gangs s’étaient à peine refroidies.

Puis, le 9 août 2008, Fredy Villanueva, 18 ans, fut abattu dans un parc alors que des policiers tentaient d’appréhender son frère Dany, membre du gang Blood Family Mafia. Le lendemain, une violente émeute éclatait à Montréal-Nord.

424 fusillades à Toronto

Depuis 2010, le SPVM a retiré les gangs du sommet de ses priorités.

« On met le focus sur les crimes de violence, peu importe le groupe qui les a commis », d’après le commandant Bertrand.

Bill Blair est maintenant ministre de la Réduction du crime organisé au gouvernement Trudeau, et Toronto vient de connaître une année record de 96 meurtres. Le maire John Tory a déclaré que les gangs ont été mêlés « à plus de 75 % » des meurtres et des 424 fusillades dans cette ville en 2018.

« Ce qui se passe à Toronto ressemble à ce qu’on a vécu ici il y a 15 ans », a évoqué Harry Delva.

L’alliance des gangs durera-t-elle au Québec ? Chose certaine, tous semblent y trouver leur compte puisque cette accalmie historique persiste, a noté le criminologue Brisebois.

Meurtres liés aux gangs

Photomontage L’alliance conclue en 2012 entre les gangs de rue montréalais afin de se partager le marché criminel avec les Hells Angels et la mafia a fait chuter les meurtres commis par les bandes du crime organisé au Québec, selon des données inédites de Statistique Canada, obtenues par Le Journal. On ne peut en dire autant dans les quatre autres provinces les plus populeuses, où les gangs de rue restent divisés.

L’union ne fait pas la force ailleurs au Canada