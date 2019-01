Dernière chance

Amateurs de hockey sur étang, sachez qu’il reste encore quelques places pour les équipes qui voudraient s’inscrire au 14e Pond Hockey de Lac-Beauport qui se tiendra le samedi 9 février au Club Nautique de Lac-Beauport. Pas moins de 30 surfaces de jeu seront conçues pour les matchs à 4 contre 4.

Dès ses débuts, le Pond Hockey Lac-Beauport a suscité un très grand intérêt de la part des joueurs de hockey si bien que des équipes provenant des quatre coins de la province y participent. Cette année une équipe de Washington prendra part au tournoi qui offrira plus de 5000 $ en prix et bourses aux participants. Date limite d’inscription : samedi 2 février.

►pondhockeylacbeauport.ca

Je Maguire, mon carnaval

L’avenue Maguire (Sillery) vous offrira du 15 au 17 février, un week-end complet de programmation carnavalesque afin de célébrer le 65e Carnaval de Québec. Un bar éphémère de Monsieur Cocktail, une exposition de sculptures sur glace, une grande tyrolienne sera installée au-dessus de l’avenue, une cabane à sucre urbaine, deux grandes soirées festives (15 et 16 février) avec VJ et DJ invités font partie de la programmation. D’autres éléments pourraient aussi s’ajouter au cours des prochains jours. Renseignements : sdcmaguire.com. Sur la photo, de gauche à droite : Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval de Québec ; Camil Lacroix, président du conseil d’administration de la SDC Maguire ; Bruno Salvail­­­, directeur général SDC Maguire et Patrice Plante, alias Monsieur Cocktail.

Inséparables

Bertrand Quiriault, cofranchisé Beauport, et Philippe Laroche, cofranchisé Lebourgneuf, de La Cage, brasserie sportive, sont inséparables lorsque vient le temps de s’impliquer dans différentes causes ou activités sportives. Ils en ont donné la preuve encore récemment lors du lancement de la Revue sportive 2019 à La Cage de Beauport. Depuis une dizaine d’années, ils reçoivent (Philippe, à titre de porte-parole des Cages de la région de Québec, et Bertrand, comme hôte de la conférence) des invités à l’occasion de ce lancement très couru. Bravo pour votre implication, Messieurs­­­.

Défi sportif Challenge XPN

Un chèque de 50 000 $ a été remis à la Fondation du CHU de Québec, en marge des deux galas de boxe tenus les 11 et 12 décembre 2018 au Stade Canac, organisés pour soutenir les travaux de recherche sur les maladies du dos du Dr Jean-François Roy. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Chiasson, arbitre, Fédération québécoise de boxe olympique (FQBO) ; Martin Cantin, Karaté sportif ; Denis Perreault, organisateur ; Louis Tremblay, Accommodation Chalou ; Laurence Gagnon, CHOI Radio X, présidente d’honneur ; Jessica­­­ Lusignant, CHU de Québec ; Dr Jean-François Roy, chirurgien orthopédiste ; Daniel Bérubé, XPN et Denis Trudelle, Financière Sun Life.

Anniversaires

Wayne Gretzky (photo), 20 saisons dans la LNH (Oilers, Kings, Blues et Rangers), 58 ans... Louis Leblanc, ex- joueur de la LNH (1er choix des Canadiens en 2009), 28 ans... Vince Carter­­­, joueur de basketball (NBA) avec Atlanta, 42 ans... Ellen DeGeneres, comédienne, actrice et animatrice de télé (Ellen), 61 ans... Michel Sardou, chanteur français (Les vieux mariés) 72 ans... Claude Héroux, producteur québécois de télé, 77 ans.

Disparus

Le 26 janvier 2018. Jacques Languirand (photo), 86 ans, homme de radio Par 4 chemins, dramaturge, écrivain, animateur de télévision, comédien, journaliste, réalisateur, metteur en scène, professeur et producteur... 2017. Raynald Guay, 83 ans, député de Lévis au sein du Parti libéral du Canada, de 1963 à 1980... 2017. Jacques Bourgault, 77 ans, sculpteur de St-Jean-Port-Joli... 1993. Jeanne Sauvé, 70 ans, 23e gouverneure générale du Canada, de 1984 à 1990, première femme à occuper ce poste.