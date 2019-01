Étonnante performance du Fonds de solidarité FTQ

Bonne nouvelle pour les 667 417 actionnaires du Fonds de solidarité de la FTQ. Le populaire REER a réussi à dépasser la performance d’un grand nombre de fonds communs de placement et d’indices financiers lors des six et 12 derniers mois.

En date du 30 novembre dernier, le Fonds FTQ a rapporté un rendement de 5,8 % sur un an. Vous trouvez que ce n’est pas beaucoup ? Détrompez-vous.

Pour cette même période d’un an, l’indice des « fonds communs équilibrés neutres » du Globe and Mail a perdu 1,68 %, la Bourse de Toronto a vu son principal indice, le S&P/TSX, reculer de 2,53 %, l’indice BMO des compagnies québécoises à petite capitalisation a fondu de 18,63 % et les obligations négociables ont enregistré des reculs allant de 0,4 à 1,5 %.

TOUR DE FORCE

Que le Fonds FTQ ait rapporté 5,8 %, c’est en soi tout un tour de force pour un si gros fonds de 14,8 milliards d’actifs, dont une grande partie du portefeuille est concentrée dans le financement de la petite et moyenne entreprise québécoise.

Et en même temps, il est fort rassurant de voir à quel point Gaétan Morin et son équipe de gestionnaires du Fonds FTQ réussissent à tirer leur épingle du jeu dans le monde du capital de risques.

Pour la période des six derniers mois allant de juin à novembre dernier, le Fonds FTQ affiche un rendement de 2,2 %. Encore là, même si le rendement semble modeste, il dépasse nettement la plupart des indices financiers.

Si le Fonds FTQ a réussi à se démarquer de la sorte, c’est grâce à ses placements privés. En période boursière difficile, les placements privés performent généralement mieux que les actions des entreprises cotées en Bourse. Et vice-versa lorsque la Bourse enregistre une belle performance.

L’autre fonds québécois des travailleurs, Fondaction de la CSN, a relativement bien fait, lui aussi, en réussissant à boucler les six et 12 derniers mois en territoire positif. Sa performance : +0,2 % sur six mois ; +2,2 % sur 12 mois. C’est peu, mais c’est quand même supérieur aux indices financiers.

Fondaction présente un rendement annualisé de 5,0 % sur trois ans et de 4,0 % sur cinq ans. Pour ces mêmes périodes de trois et cinq ans, le Fonds FTQ affiche respectivement un rendement annualisé de 7,4 % et de 7,3 %.

Ce qui est fort compétitif quand on compare son rendement à celui d’une panoplie de portefeuilles diversifiés en obligations, actions canadiennes et actions étrangères.

Au rendement obtenu par les deux fonds de travailleurs s’ajoutent bien entendu les crédits d’impôt accordés par le fédéral et Québec sur les premiers 5000 $ (au total) que l’on peut y investir annuellement.

Avec le Fonds FTQ, on a droit à 30 % de crédits d’impôt, soit 15 % du fédéral et 15 % de Québec. Fondaction de la CSN, lui, rapporte un crédit fédéral de 15 % et un crédit provincial de 20 %, pour un total de 35 %.

LA MAUVAISE NOUVELLE

Ayant atteint son plafond de cotisations de 850 millions $ pour l’exercice en cours, il n’est plus possible d’investir son REER dans le Fonds FTQ d’ici le 31 mai prochain. Cet arrêt de contributions dans le cadre de la présente campagne REER touche les cotisations forfaitaires et non les cotisations par retenues à la source.

Et avis aux intéressés : Fondaction de la CSN devrait bientôt atteindre son plafond de contributions pour le REER 2018, soit 275 millions $ dans son cas.

PORTRAIT DES FONDS DE TRAVAILLEURS