Mikaël Kingsbury remporte les honneurs à Tremblant

Mikaël Kingsbury, en or, et Justine Dufour-Lapointe, avec une médaille de bronze, ont chacun grimpé sur le podium, samedi, lors de la Coupe du monde de ski acrobatique à Tremblant.

Kingsbury et sept autres athlètes canadiens avaient d’abord accédé aux épreuves finales au terme des qualifications. Laurent Dumais, Philippe Marquis et Brenden Kelly étaient ainsi passés au tour suivant chez les hommes, contrairement à Kerrian Chunlaud. Du côté des dames, en plus des deux sœurs Dufour-Lapointe, Sofiane Gagnon et Maia Schwinghammer s’étaient qualifiées. La Québécoise Laurianne Desmarais-Gilbert avait pour sa part été éliminée, en matinée, en vertu de son 19e rang sur 25 participantes.